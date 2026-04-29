Ολυμπιακός: Τέλος η Νικολοπούλου μετά από 9 χρόνια!
Παρελθόν από τον Ολυμπιακό η Αγγελική Νικολοπούλου!
Μετά από 9 χρόνιας παρουσίας στις «ερυθρόλευκες», η διεθνής παίκτρια αποχωρεί από τον Ολυμπιακό, έχοντας κατακτήσει επτά πρωταθλήματα Ελλάδος, τέσσερα Κύπελλα και ένα Super Cup.
Η αρχηγός της ομάδας άφησε μια... χρυσή παρακαταθήκη με την ομάδα του Πειραιά, να την ευχαριστεί για όσα πρόσφερε στον σύλλογο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Μετά από εννέα χρόνια γεμάτα επιτυχίες, πάθος και αφοσίωση, η Αγγελική Νικολοπούλου ολοκληρώνει την πορεία της στην ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού μας. Μια σπουδαία αθλήτρια, μία αληθινή αρχηγός, μια τεράστια προσωπικότητα που τίμησε την ερυθρόλευκη φανέλα, αφήνοντας πίσω της μια «χρυσή» παρακαταθήκη: Επτά πρωταθλήματα Ελλάδας, τέσσερα Κύπελλα, ένα Super Cup!
Αρχηγέ, σε ευχαριστούμε για όλα όσα ζήσαμε μαζί... Για κάθε στιγμή που φόρεσες τη φανέλα του Θρύλου, για κάθε «μάχη» που έδωσες. Καλή συνέχεια στην καριέρα και τη ζωή σου!»
