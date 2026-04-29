Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια: «Το παιχνίδι της Πέμπτης θα είναι πολύ πιο δύσκολο»
Την πρώτη του νίκη στη σειρά πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, κόντρα στη Μονακό, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια να λέει στους παίκτες του, πως το δεύτερο παιχνίδι θα είναι πολύ πιο δύσκολο.
Επίσης τόνισε να βάλουν «κάτω το κεφάλι» τους και να προετοιμαστούν για το Game 2.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια:
«Συγχαρητήρια για την πρώτη νίκη, να έχετε στο μυαλό σας ότι το παιχνίδι της Πέμπτης θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Ας κρατήσουμε χαμηλά τα κεφάλια μας και να προετοιμαστούμε όπως πρέπει για το Game 2»
🗣️ Coach Bartzokas: “Heads down and let’s get prepared for Game 2…”#OlympiacosBC #EveryGameMatters #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYASM pic.twitter.com/9qAGJNavPT— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 28, 2026
