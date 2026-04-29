Μπαρτζώκας: «Ο Τζόσεφ είναι βασικός παίκτης του Ολυμπιακού και το έδειξε σήμερα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε του Game 1 των Playoffs της EuroLeague κόντρα στην Μονακό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη στο Game 1 απέναντι στην Μονακό, την κατάσταση των τραυματιών, αλλά και τον Κόρι Τζόσεφ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου:

«Κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι της σειράς, το οποίο ήταν και ο βασικός μας στόχος. Στο τέλος η νίκη ήρθε με διαφορά 20 πόντων, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό, παρά μόνο ότι νικήσαμε. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε περισσότερο τα συναισθήματά μας. Αντιδράσαμε υπερβολικά σε κάποια πράγματα και δεν είχαμε την υπομονή που έπρεπε σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, κυρίως επιθετικά. Αλλά φυσικά έχουμε το ταλέντο να σκοράρουμε πάνω από 90 πόντους. Αμυντικά ήμασταν πολύ συμπαγείς και κρατήσαμε την Μονακό στους 70 πόντους με χαμηλά ποσοστά».

Σε ερώτηση σχετική με την ένταση που έδειξε ο Ολυμπιακός ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Δεν υπάρχει προπονητική οδηγία σε αυτό. Το να παίξεις με ένταση είναι το ζητούμενο από όλες τις ομάδες στα Playoffs και έτσι συμβαίνει σε όλα τα μέρη του κόσμου. Παίζεις με ένταση και βλέπεις το παιχνίδι και ο αντίπαλος τι σου δίνουν. Είναι μια ομάδα που έχει συνηθίσει με 8 παίκτες και τώρα έχουν 10. Όλοι είναι πολύ ταλαντούχοι. Παίκτες με μεγάλη εμπειρία και μεγάλη κλάση και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεχάσουμε άμεσα αυτό που κάναμε σήμερα και να πάμε γρήγορα σε αυτό που πρέπει να κάνουμε την Πέμπτη, το οποίο είναι, εάν μπορούμε να κερδίσουμε και μέ έναν πόντο».

Για την απόδοση του Κόρι Τζόζεφ στο παιχνίδι ο κόουτς σχολίασε: «Ήταν προφανές το τι έδωσε ο Κόρι. Έφερε ενέργεια, ένταση και δημιουργικότητα, έχοντας 5 ασίστ. Φυσικά σκόραρε 13 πόντους, που είναι μεγάλο νούμερο για ένα τέτοιο ματς. Δεν νομίζω ότι αμφέβαλε κανείς για την ποιότητά του. Είναι βασικός παίκτης του Ολυμπιακού και το έδειξε σήμερα».

Σχετικά με την κατάσταση του Τάισον Γουόρντ ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Από το σημερινό ματς έχουμε τα εξής: Χτύπησε τη μέση του και πήγε στα αποδυτήρια του στο 4ο λεπτό ο Γουόρντ. Μετά ήταν αμφίβολος, 50-50 για το εάν θα μπορεί να παίξει. Ο Ντόρσεϊ έπαθε διάστρεμμα και όταν βγήκε έπρεπε ή να ξαναπαίξει άμεσα για να μην κρυώσει το πόδι ή να μην παίξει και προτίμησα εκείνη την ώρα επειδή ήταν το παιχνίδι στους 20 πόντους να μην ξαναμπεί. Ο Βεζένκοφ έκανε ράμματα στο πρόσωπο και στον Κόρι Τζόζεφ επίσης άνοιξε το πρόσωπο αλλά δεν χρειάστηκε ράμματα».