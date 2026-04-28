Ολυμπιακός - Μονακό: Η μέρα και η ώρα του Game 2
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω το Game 1 απέναντι στην Μονακό και στρέφει το βλέμμα του στο Game 2 της Πέμπτης.
Ολυμπιακός και Μονακό ολοκλήρωσαν το Game 1 της σειράς των Play Offs της EuroLeague και στρέφουν την προσοχή τους στην συνέχεια της σειράς, αρχής γενομένης από το Game 2.
Το Game 2 είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 30 Απριλίου, με ώρα έναρξης και εκείνο τις 21:00 το βράδυ.
Εν συνεχεία η σειρά θα μεταφερθεί στο Μονακό, με το Game 3 του Ολυμπιακού με την ομάδα του Πριγκιπάτου να είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 5 Μαΐου.
Το πρόγραμμα των Play Offs
- Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό, Τρίτη 28 Απριλίου 21:00
- Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό, Πέμπτη 30 Απριλίου 21:00
- Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός, Τρίτη 5 Μαΐου 20:45
- Game 4: Μονακό – Ολυμπιακός, Πέμπτη 7 Μαΐου 20:30 (αν χρειαστεί)
- Game 5: Δεν έχει ανακοινωθεί
@Photo credits: INTIME
