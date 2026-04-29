Άταμαν: Τρελάθηκε στη λήξη και έτρεξε πάνω στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο!
Με τη λήξη της αναμέτρησης της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, ο Έργκιν Άταμαν έτρεξε προς το πλευρό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για να πανηγυρίσουν μαζί τη μεγάλη νίκη των «πρασίνων».
Συγκεκριμένα ο τεχνικός του «τριφυλλιού» όταν συνειδητοποίησε πως η ομάδα του έκανε το... διπλό, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του, με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, με τους δύο να ξεσπούν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.
Δείτε το βίντεο από το Basket News:
The final buzzer sounded and Ataman ran straight to Giannakopoulos 😤☘️ pic.twitter.com/QjcDtPJ1nH— BasketNews (@BasketNews_com) April 28, 2026
