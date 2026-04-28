Μπαρτζώκας: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα πιο δύσκολο δεύτερο παιχνίδι»

Στα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσει ο Ολυμπιακός, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μονακό με 91-70 και έκανε το 1-0 στη σειρά, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην αναμέτρηση.

Μίλησε για τα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του, ενώ στάθηκε και τους φιλάθλους των «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Νομίζω ότι κλείσαμε πολύ καλά τη ρακέτα μας. Μειώσαμε τα ποσοστά τους. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες όπως ο Οκόμπο, ο Τζέιμς, ο Στράζελ. Έκαναν καλά μαρκαρισμένα σουτ και τα έχασαν για αυτόν τον λόγο. Είχαμε μια σοβαρή εμφάνιση και συμπαγή άμυνα. Είχαμε τρομερή υποστήριξη από αυτούς τους τρομερούς φίλαθλους και είμαστε ευγνώμονες. Τώρα πρέπει να ηρεμήσουμε και να περιμένουμε ένα πιο δύσκολο ματς την Πέμπτη. Πρέπει να βελτιώσουμε τον τομέα των επιθετικών ριμπάουντ και χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων για αυτό. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε, να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας και να αναζητούμε τις αδυναμίες της αντίπαλης άμυνας».