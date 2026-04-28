Τα λιοντάρια και οι μελλοθάνατοι

Ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολιάζει την εκκωφαντική εκκίνηση του Ολυμπιακού και την πιθανότητα της σκούπας.

Η Μονακό του Άμπου Ντάμπι ξεχαρβάλωσε τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό και τον έκανε να χτυπιέται σπασμωδικά σαν πάνινη κούκλα, σκορπίζοντας φόβο εν όψει μελλοντικών αναμετρήσεων. Αλλά από τον Μάιο του 2025 μέχρι τον Απριλιο του 2026 κύλησε πολύ νερό στα στενά του Ορμούζ, στον Πειραιά και στην Κυανή Ακτή.

Το Άμπου Ντάμπι κείται μακράν, η Μονακό των οκτώμισυ παικτών δεν μοιάζει ικανή να τρεξει μαραθώνιο δεκαπέντε ημερών και ο Ολυμπιακός απέχει πια δύο βήματα από το πέμπτο συνεχόμενο φάιναλ-φορ.

Η παράδοση λέει ότι ο νικητής του πρώτου αγώνα κερδίζει την πρόκριση σε ποσοστό 85 τοις εκατό, 90 και βάλε εάν είναι ο γηπεδούχος. Δεν κατέβηκε δα από κάποιον μακρινό πλανήτη το ξερό 15-0 που μάζεψαν οι «ερυθρόλευκοι» στο πολύχρωμο πυργάκι με τα προγνωστικά των συντακτών του Gazzetta.



Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε όσο αναμενόταν να δυσκολευτεί στο πρώτο ήμισυ του αγώνα, όταν τα αμυντικά τέρατα της Μονακό (Ντιάλο, Μπλοσομγκέιμ, Χέις) οχυρώθηκαν στα μετόπισθεν και απειλούσαν με βρυχηθμούς. Οι κατεργάρηδες άρχισαν να κάθονται ένας ένας στον πάγκο τους όταν ο Τόμας Γουόκαπ εγκαταστάθηκε στο «ποστ» και βάλθηκε να μοιράζει δώρα στον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος απομυθοποίησε τον παινεμένο Μπλοσομγκέιμ με δύο ή τρία καλάθια βγαλμένα από τις σκιές της άμυνας.

Εάν ο Ολυμπιακός άργησε να πάρει αποστάσεις, ήταν επειδή δεν είχε τον συνήθη ασυγκράτητο Ντόρσεϊ του πρώτου δεκαλέπτου. Χρειάστηκε να κρατήσουν άλλοι το φρούριο μέχρι να ζεσταθει ο Ελληνοαμερικανός. Για τον πλήρη και μπαρουτοκαπνισμένο Ολυμπιακό, όμως, δεν υπάρχει πρόβλημα ανθρωπογεωγραφίας. Ο Γουόρντ αποχώρησε τραυματίας στο 5ο λεπτό, ο Βεζένκοφ έλειψε ένα δεκάλεπτο λόγω μικροτραυματισμού στο πρόσωπο, ο Τζόουνς δεν χρησιμοποιήθηκε, οι Φαλ, Νιλικίνα και Μόρις έμειναν εκτός δωδεκάδας, αλλά τίποτε από όλα αυτά δεν εκτροχίασε το εξπρές.

Ο Κόρι Τζόζεφ φόρεσε τα παπούτσια του Γουόκαπ αλλά εκτός από δημιουργία έδωσε και σκορ. Ο Ντόντα Χολ φιλοδώρησε τους τέως συμπαίκτες του με σερί από τάπες. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ κατέφτασε για να θυμίσει ότι για αυτόν τα κορ-α-κορ είναι βούτυρο στο παντεσπάνι. Ο Εβάν Φουρνιέ πήρε επιθετικές πρωτοβουλίεςκαι τελείωσε φάσεις απέναντι σε άμυνα που δεν χάριζε κάστανα. Και ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρέλαβε το αόρατο βραβείο του MVP, όπου συμβαίνει σχεδόν πάντοτε σε αυτή την ομάδα. Μη λέμε πάλι τα ίδια.

Η Μονακό κρατήθηκε στο κόλπο μέχρι το 18ο λεπτό και παρέδωσε το πνεύμα όταν δέχθηκε σερί 10-0 στο φινάλε του πρώτου μέρους. Οι γενναίοι της γνώριζαν ότι δεν είχαν στο εξαρχής μισοάδειο ρεζερβουάρ αρκετά καύσιμα για να κυνηγήσουν την ερυθρόλευκη υπερταχεία.

Όταν έσβησαν τα φώτα, κανένας δεν μιλούσε για το Αμπου Ντάμπι, κανένας για το Κάουνας του 2023 και κανένας για τον …Σπανούλη. Ο πρώτος αγωνας της σειράς είχε εικόνα 1ου εναντίον 8ου, δηλαδή από δω τα λιοντάρια και από εκεί οι μελλοθάνατοι. Εφ’ όσον η κεκτημένη ταχύτητα και η διαφορά κλάσης φερουν ένα ωραιότατο 2-0 το βράδυ της Πέμπτης, θα βγουν από το ντουλάπι για να πιάσουν δουλειά οι balais. Οι πρίγκιπες του Μόντε Κάρλο δεν πολυξέρουν τι είναι αυτό, αλλά ίσως χρειαστεί να το μάθουν.

