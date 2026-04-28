Δείτε τη 10άδα της Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό για το Game 1 στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Μονακό για το Game 1 των Playoffs της EuroLeague με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Η Μονακό που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα αρκετά προβλήματα τραυματισμών, πλέον είναι σε μια φάση επιστροφών με τους περισσότερους (πλην του Νίκολα Μίροτιτς) παίκτες να είναι στη διάθεση του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, ανάμεσά τους και ο Νεμάνια Νέντοβιτς.

Η 10άδα των Μονεγάσκων: Οκόμπο, Μπλοσομγκέιμ, Τάις, Ντιάλο, Χέις, Τάρμπεϊ, Μπέγκαριν, Νέντοβιτς, Στράζελ, Τζέιμς.