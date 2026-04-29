Δείτε την ημέρα και την ώρα που θα διεξαχθεί το Game 2 των Playoffs μεταξύ Βαλένθια-Παναθηναϊκού.

Το πρώτο παιχνίδι της σειράς μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού πέρασε ήδη στην ιστορία, μετά τη νίκη των «πρασίνων» και οι δύο ομάδες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην αμέσως επόμενη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα το Game 2 της σειράς θα διεξαχθεί και πάλι επί ισπανικού εδάφους και δη στην «Roig Arena» την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) στις 21:45 και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την live εξέλιξη του αγώνα μέσα από το Gazzetta.

Τηλεοπτικά το 2ο παιχνίδι της σειράς θα μεταδοθεί και πάλι από το Novasports Prime.

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 0-1

Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)

Game 3: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (6/5, 21:15)

Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15 - αν χρειαστεί)

Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)