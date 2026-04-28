To Gazzetta συγκρίνει την περσινή Μονακό με την φετινή και τονίζει τις διαφορές της ομάδας που έπαιξε απέναντι στον Ολυμπιακό στο Άμπου Ντάμπι και αυτής που θα αντιμετωπίσει στη σειρά των Play Offs.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας για την Μονακό, λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ της σειράς, τόνισε ότι η ομάδα του Πριγκιπάτου είναι σχεδόν ίδια σε σχέση με εκείνη που αντιμετώπισε η ομάδα του Πειραιά στο Άμπου Ντάμπι.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «Υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα πως η Μονακό έχει μειωμένο ρόστερ. Έχει 10 πάικτες. Είναι σχεδόν η ίδια ομάδα που πήγε στον τελικό πέρυσι. Λείπει ο Λόιντ και ο Τζαϊτέ. Πιστεύω είναι ικανή ομάδα, έχουν προσωπικότητα, παίζουν σκληρά στην άμυνα, φυσικά και έχουν αδυναμίες και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός θα καθαρίσει τη σειρά εύκολα. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και να είμαστε σε μια κοινή συνισταμένη». Είναι όμως έτσι τα πράγματα;

Αρχικά, η πρώτη μεγάλη διαφορά έχει να κάνει με τον πάγκο της Μονακό. Η ομάδα του Πριγκιπάτου δεν έχει πλέον τον Βασίλη Σπανούλη και τους συνεργάτες του στον πάγκο. Ή μάλλον δεν έχει όλους τους συνεργάτες του, καθώς ο μέχρι πριν από λίγους μήνες ασίσταντ του Kill Bill, Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι, είναι εκείνος που κρατά τα ηνία της ομάδας πλέον, μετά την αποχώρηση του Έλληνα κόουτς.

Από εκεί και πέρα, οι Μάικ Τζέιμς, Έλι Οκόμπι, Τέρι Τάρπεϊ, Μάθου Στράζελ, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Άλφα Ντιάλο, Τζουχάν Μπεγκαρίν και Ντάνιελ Τάις, παραμένουν στο ρόστερ σε σχέση με την περσινή Μονακό.

Αντιθέτως, Νικ Καλάθης, Τζόρνταν Λόιντ, Βίτο Μπράουν, Γιώργος Παπαγιάννης, Πετρ Κορνελί, Μαμ Τζαϊτέ και Ντονάτας Μοτιεγιούνας αποτελούν παρελθόν, με τους Νεμάνια Νέντοβιτς, Κεβάριους Χέιζ και Νίκολα Μίροτιτς να παίρνουν τις θέσεις τους το καλοκαίρι.

Από την περσινή 12άδα του ημιτελικού στο Άμπου Ντάμπι, 5 παίκτες αποτελούν παρελθόν (Καλάθης, Μπράουν, Τζαϊτέ, Παπαγιάννης, Λόιντ), μαζί φυσικά με το προπονητικό επιτελείο. Από αυτούς τους 5, οι Μπράουν και Παπαγιάννης δεν είχαν αγωνιστεί καθόλου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ότι δηλαδή τρεις που είχαν παίξει στον τελικό δεν είναι πλέον στο ρόστερ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει άδικο πως η ομάδα έχει περίπου το ίδιο ρόστερ.

Από την άλλη, τη φετινή σεζόν οι λύσεις είναι ξεκάθαρα λιγότερες για την Μονακό, λόγω των προβλημάτων, αλλά και των τραυματισμών.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας όμως, γνωρίζει πολύ καλά πως η Μονακό παραμένει μια επικίνδυνη ομάδα και θέλησε να εφιστήσει την προσοχή στους παίκτες του, με τις λεπτομέρειες στις διαφορές ανάμεσα σε πέρσι και φέτος να μην έχουν μεγάλη σημασία.

