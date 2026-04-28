Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό (21:00, live Gazzetta) στο Game 1 των playoffs της Euroleague. Που θα δείτε το ματς.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη των Play Offs της φετινής EuroLeague και απόψε κοντράρεται με τη Μονακό στο ΣΕΦ (28/04, 21:00, live Gazzetta, Novasports 4) για το Game 1, έχοντας εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας μετά την πρωτιά του στην κανονική περίοδο.

«Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός θα καθαρίσει τη σειρά εύκολα», ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Στο επίκεντρο βρέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του MVP της διοργάνωσης και τοποθετήθηκε και για τον Μπλόσομγκεϊμ κατά τη διάρκεια της media day.

Η Μονακό απέκλεισε τη Μπαρτσελόνα στο κρίσιμο play in και πέρασε στα playoffs.

Για τους Μονεγάσκους εκτός παραμένει ο Μίροτιτς, ενώ στον αντίποδα ο Κίναν Έβανς εδώ και καιρό είναι στα... πιτς.

To πρόγραμμα της Τρίτης

20:45 Φενέρ - Ζάλγκιρις (Νovasports 5, live Gazzetta)

21:00 Ολυμπιακός - Μονακό (Novasports 4, live Gazzetta)

21:45 Bαλένθια - Παναθηναϊκός (Νovasports Prime, live Gazzetta)