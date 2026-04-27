Στο χειρουργείο μπαίνει το πρωΐ της Τρίτης (28/4) ο Κώστας Σλούκας, μετά τον τραυματισμό του (υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος) στην προπόνηση της Δευτέρας (27/4), που ήταν και η τελευταία πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού AKTOR για την Ισπανία και τους δυο πρώτους αγώνες των playoffs της Euroleague με τη Βαλένθια.

O «κάπτεν» του «τριφυλλιού» που θα χάσει τη σειρά με την ισπανική ομάδα μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο, προκειμένου να κερδίσει χρόνο και να είναι έτοιμος για το Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens.

Ο στόχος είναι ο Κώστας Σλούκας να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του το επόμενο διάστημα και να είναι απόλυτα έτοιμος για το Final Four. Αυτός είναι και ο λόγος που μετά τον τραυματισμό του αποφασίστηκε σε συνεργασία ιατρικού και προπονητικού επιτελείου να χειρουργηθεί άμεσα, προκειμένου να επανέλθει έτοιμος.

Άλλωστε, μπορεί σε ανάλογες περιπτώσεις το διάστημα της αποθεραπείας του αθλητή να προσδιορίζεται στις 3 με 4 εβδομάδες, όμως εκτιμάται πως μπορεί να κερδίσει χρόνο αξιολογώντας την πορεία της αποκατάστασης.

Ο τραυματισμός και η απουσία του διεθνή πλέι μέικερ από τη σειρά με τη Βαλένθια, αλλάζει τα δεδομένα τακτικά, όμως οι υπόλοιποι παίκτες είναι αποφασισμένοι να παίξουν και για τον Σλούκα, ώστε όλοι μαζί να βρεθούν στο Final Four στο Telekom Center Athens.