Ζούρος στο Gazzetta για το Final Four: «Να έχουμε ελληνικό τελικό - H EuroLeague είναι μαραθώνιος»

Ο Ηλίας Ζούρος στο πλαίσιο της συνέντευξής του στο Gazzetta για το νέο βήμα στην καριέρα του με τον Αθηναϊκό, μίλησε για την απαιτητική καθημερινότητα της EuroLeague και εξέφρασε την επιθυμία του για Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στον τελικό του Final Four μακριά από τοξικότητες.

Ο έμπειρος τεχνικός μετά από την πολυετή πορεία του στην άκρη των πάγκων σε ομάδες ανδρών, αποφάσισε να αλλάξει... παραστάσεις και να προπονήσει την ομάδα γυναικών του Βύρωνα, τις φετινές πρωταθλήτριες στην Α1 και φιναλίστ στο EuroCup.

Αναλυτικά

«Πρώτα απ' όλα η διαδικασία της EuroLeague των ανδρών είναι ένας μαραθώνιος. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που όποιος κρίνει νωρίς, ό,τι και να κρίνει είναι λάθος. Και θα το εξηγήσω γιατί. Επειδή είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια, είναι τόσο μεγάλη η διάρκεια της σεζόν, ενδιάμεσα απ' όλα αυτά τις όπως ονομάζουμε διαβολοβδομάδες, τα παιχνίδια των πρωταθλημάτων των χωρών που μετέχουν οι ομάδες, όλα αυτά σε σύνολο επιβαρύνουν τόσο πολύ τους παίκτες που βλέπουμε και είναι απολύτως φυσιολογικό, να υπάρχουν τραυματισμοί, να υπάρχουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα, να υπάρχουν θα έλεγα πτώσεις σε κάποιες ομάδες σε διαφορετικές στιγμές. Και είναι κάτι που εγώ θέλω να τονίσω σε αυτό, ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί και οι φίλαθλοι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί; Γιατί όταν φτάνουμε στο όριο να είμαστε κοντά στο NBA σε αριθμό αγώνων και για μας όλους στην Ευρώπη κάθε αποτέλεσμα είναι σαν να είναι ο τελικός, αυτό είναι πραγματικά πολύ ψυχοφθόρο και δημιουργεί πολύ μεγάλη κούραση και πίεση στους παίκτες και στην ομάδα συνολικά. Γιατί οι ήττες θα υπάρξουν οι κακές περίοδοι, θα υπάρξουν τραυματισμοί και γι' αυτό ό,τι πει κάποιος ή προβλέψει κάποιος για από την αρχή ή νωρίς στην αρχή είναι λάθος. Παραδείγματα πολλά. Δηλαδή ένα σημαντικό παράδειγμα ήταν για παράδειγμα η Φενέρ. Η Φενέρ ήταν καταπληκτική στο ξεκίνημα, η Χάποελ ήταν καταπληκτική, μετά υπήρξαν κάποιοι τραυματισμοί, υπήρξε ένα ντεφορμάρισμα και οι δύο ομάδες κατρακύλησαν σημαντικά. Μετά βλέπουμε ότι τώρα ξεκινάνε να ξανανεβαίνουν, οπότε είναι λίγο λάθος αυτή η προσέγγιση».

Και συνέχισε: «Από την άλλη όμως υπάρχουν ομάδες όπως για παράδειγμα η Βαλένθια, η Ζάλγκιρις, για παράδειγμα δύο ομάδες για μένα οι οποίες έδειξαν πολύ ωραία, πολύ σταθερή κατάσταση με ποιοτικό μπάσκετ για το επίπεδο που εκπροσωπούσαν. Δηλαδή η Ζάλγκιρις που έφτασε σε αυτό το σημείο ήταν πραγματικά μεγάλη θα έλεγα επιτυχία γι' αυτούς. Η Βαλένθια σταθερή στο μπάσκετ που έπαιζε και έδειξε πολύ καλή εικόνα. Τώρα για τις δικές μας ομάδες, ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος, έδειξε πολύ καλά στοιχεία παρόλο που είχε τραυματισμούς, παρόλο που είχε κάποια προβλήματα, αλλά έχει μια σταθερότητα, έχει μία φιλοσοφία του προπονητή, το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι συνεχόμενο όλα αυτά τα χρόνια με κάποιες προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ. Οπότε υπάρχει συνοχή, υπάρχει αποτελεσματικότητα παρόλη την οποιαδήποτε ήττα μπορεί να υπάρξει. Ο Παναθηναϊκός και αυτός κλονίστηκε και αυτός από κάποιες ατυχίες, από κάποιες δύσκολες στιγμές. Είχε για παράδειγμα το πρόβλημα στη θέση "5" με την λίγο αργοπορημένη σε εισαγωγικά επιστροφή του Λεσόρ, αλλά τώρα ιδιαίτερα τώρα προς το τέλος δείχνει σημεία ανάκαμψης, δείχνει σφυγμό, έχει μια έδρα πολύ ισχυρή, οπότε νομίζω ότι είναι στην εξίσωση να διεκδικήσει πρώτα απ' όλα να περάσει από τη σειρά και μετά να διεκδικήσει στο γήπεδό του αντίστοιχα την EuroLeague. Για μένα που είμαι επαγγελματίας και Έλληνας θα ήταν ευχής έργο να ήταν και οι δύο ομάδες μας στο Final Four».

«Να έχουμε τελικό, αλλά θα το τονίσω και με κεφαλαία γράμματα, αλλά όχι με ακρότητες, όχι με τοξικότητα. Με πραγματική υποστήριξη και αγάπη για την ομάδα για να προστατεύουμε το... το μπάσκετ, το αντικείμενο το οποίο έχουν επενδύσει οι πρόεδροι των ομάδων. Όλοι οι επαγγελματίες εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο, οπότε θα ήταν πολύ άσχημο να χαλάμε την εικόνα αυτή προς τα έξω μόνοι μας. Επίσης εκτός από την EuroLeague έχουμε και την ομάδα του ΠΑΟΚ και την ομάδα της ΑΕΚ και είναι σημαντικό να μπορέσουμε να κερδίσουν τίτλους αν γίνεται και να είναι όλες οι ελληνικές ομάδες. Γιατί έχουν ανέβει, γίνεται μια προσπάθεια μεγάλη. Έχουν πραγματικά θα πω καταφέρει να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο με αρκετή δουλειά από πίσω και ευχόμαστε εμείς όλοι οι Έλληνες να σηκώσουμε κούπες, να υπάρξει τίτλος ελληνικών ομάδων σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις», ολοκλήρωσε κάνοντας ειδική μνεία στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ που διεκδικούν την ευρωπαϊκή διάκριση στο FIBA Europe Cup και το Basketball Champions League αντίστοιχα.

«Για τον Πανιώνιο δεν μπορώ να μιλήσω, ήμουνα 43 μέρες με πάνω από 10-11 παιχνίδια που ήταν εκτός έδρας με ταξίδια, με ένα ρόστερ το οποίο δεν έφτιαξα, με τραυματίες παίκτες που παρέλαβα, δηλαδή παίκτες σημαντικούς που έλειπαν από την ομάδα. Οπότε όποιος θέλει να κρίνει, κρίνει εκ των ων ουκ άνευ και με λάθος τρόπο. Το πλάνο ήταν σχεδιασμένο με τον τρόπο που πίστευε η ομάδα και το χρονικό διάστημα που ήμουν ήταν πάρα πολύ μικρό δείγμα, με πάρα πολλά παιχνίδια εκτός έδρας, με πολλά ταξίδια, γιατί το EuroCup επιβάρυνε πάρα πολύ τον Πανιώνιο και έγινε για μένα εκεί έγινε το μεγαλύτερο λάθος. Γιατί δεν μπορεί να έχεις δύο καρπούζια ξαφνικά στην ίδια μασχάλη. Ταυτόχρονα με ελάχιστες προπονήσεις λόγω και των τραυματισμών και του ρόστερ που υπήρχε.

Για τις υπόλοιπες ομάδες, αυτό που θα έλεγα είναι ότι έχει γίνει μία πραγματικά πολύ καλή προσπάθεια από πολλές ομάδες. Αυτές που φέτος ξεχώρισαν και μου έκαναν εντύπωση ήταν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Εκτοξεύτηκαν στο οικονομικό κομμάτι και είναι σημαντικό να γίνονται επενδύσεις από κάποιους ανθρώπους και με συνέπεια και διάρκεια, έτσι ώστε να έρθει το αποτέλεσμα. Είναι δύο ομάδες που έχουν κόσμο και μεγάλη ιστορία. Η Θεσσαλονίκη είναι μια μπασκετομάνα, οπότε ξεκίνησε μία αναγέννηση του μπάσκετ εκεί. Από την άλλη η ΑΕΚ έδειξε μία σταθερότητα ξανά με καλή πορεία και στην Ευρώπη. Για εμένα μία ευχάριστη έκπληξη είναι το Περιστέρι, γιατί μπορεί να μιλάμε για μπάτζετ, αλλά υπάρχουν ομάδες που έχουν μια σταθερότητα και μία σωστή μπασκετική κουλτούρα και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο Βασίλης Ξανθόπουλος ήταν από τους πολύ αγαπημένους μου παίκτες και ανθρώπους στη διαδρομή μου και χάρηκα πολύ που μπόρεσε αυτή η ομάδα στην πρώτη του χρονιά να φτάσει στο σημείο να παίζει πάρα πολύ καλά και να βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο».