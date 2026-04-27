Δείτε τα πλάνα από τα αποδυτήρια της Roig Arena για τα οποία είχε εκφράσει τα παράπονά του ο Εργκίν Άταμαν μετά την αναμέτρηση με τη Βαλένθια στη regular season.

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τα Play Offs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Aθήνας. Το θέμα που έχει προκύψει, όμως αφορά τα αποδυτήρια που παρέχει η ισπανική ομάδα στον Εργκίν Άταμαν και τους βοηθούς του.

Ο τεχνικός των «πράσινων» είχε θίξει μετά την αναμέτρηση στη Roig Arena το ζήτημα πριν από δύο εβδομάδες τονίζοντας: «Θέλω επίσης να προσθέσω ότι ήταν εξαιρετικός ο καιρός, η ατμόσφαιρα και η αρένα είναι πραγματικά φοβερή, η καλύτερη που έχω δει. Όμως θέλω να καλέσω τον νέο CEO της EuroLeague, που θέλει να τη συνδέσει με το NBA, να έρθει να δει τα αποδυτήρια των προπονητών, που ήταν σαν αποθήκη. Ήταν έλλειψη σεβασμού. Μπορεί να έρθει να το δει από κοντά. Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Τον καλώ να έρθει και να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Η εικόνα της EuroLeague είναι πολύ σημαντική. Και άλλοι φίλοι μου έχουν παραπονεθεί γι’ αυτό. Ας οδηγήσει 2-3 ώρες από τη Βαρκελώνη για να δει το συγκεκριμένο σκηνικό και να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Οι προπονητές της Ευρωλίγκας δεν θα έπρεπε να προετοιμάζονται σε χώρο που είναι σαν αποθήκη. Καμιά φορά μερικές αλήθειες πονάνε».

Με τα Play Offs να βρίσκονται μερικές ώρες πριν το τζάμπολ η ισπανική «Marca» έφερε ξανά στο φως το ζήτημα των αποδυτηρίων ξεκαθαρίζοντας ότι η Βαλένθια δεν σκοπεύει να αλλάξει τον χώρο που θα διαθέσει στον κόουτς Άταμαν και τους βοηθούς του για τη σειρά και θεωρεί ότι, παρά την κριτική του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο συγκεκριμένος χώρος στο Roig Arena πληροί όλες τις προδιαγραφές.

Ποιες είναι οι προδιαγραφές

Οι κανονισμοί της EuroLeague προβλέπουν ότι κάθε τεχνικό επιτελείο πρέπει να διαθέτει αποκλειστικό χώρο τουλάχιστον 21 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος να είναι καλά αεριζόμενος, καθαρός και σε άριστη κατάσταση, με κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, φωτισμού και θορύβου. Παράλληλα, ο χώρος πρέπει να περιλαμβάνει ατομικά ντουλάπια, καθίσματα ή πάγκους, τουαλέτα, νιπτήρες, χώρους αποθήκευσης εξοπλισμού και μικρό χρηματοκιβώτιο για προσωπικά αντικείμενα. Οι γηπεδούχοι οφείλουν επίσης να παρέχουν νερό, φρούτα και πρόσβαση σε Wi-Fi, ενώ συνιστάται και η προβολή του χρόνου αγώνα εντός των χώρων.

Το βίντεο των αποδυτηρίων