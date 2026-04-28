Άντζουσιτς στο Gazzetta: «Θα δείχνω στα παιδιά μου βίντεο από το Game 5 στο ΣΕΦ»

Ο Ντανίλο Άντζουσιτς θυμάται μέσα από το Gazzetta την σειρά Ολυμπιακός - Μονακό το 2022 και στέκεται στις απίστευτες εικόνες που έχει από το Game 5 του ΣΕΦ.

Ο Ντανίλο Άντζουσιτς το 2022 είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με την Μονακό, με τον Σέρβο μπόμπερ να αποτελεί σημαντικό γρανάζι εκείνης της ομάδας που έβαλε στα... σχοινιά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Πλέον, όντας παίκτης του Άρη, ο πολύπειρος και χαρισματικός σκόρερ θυμάται τα όσα έζησε τότε με την Μονακό, το πώς πήγε η σειρά, αλλά και τις απίστευτες εικόνες που βίωσε στο Game 5 του ΣΕΦ.

Τονίζει ότι σε εκείνη τη σειρά παίκτης κλειδί ήταν ο Κώστας Σλούκας, στέκετε στην έλειψη εμπειρίας της τότε Μονακό, ενώ αναφέρει πως ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο φέτος, καθώς πρόκειται για την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης!

Ο Ντανίλο Άντζουσιτς στο Gazzetta...

– Ανατρέχοντας σε εκείνη τη σειρά του 2022, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό;

Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι το μπάσκετ που έπαιξαν και οι δύο ομάδες, ο χρόνος και η ατμόσφαιρα των αγώνων. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι.

– Όταν είδες όλο τον κόσμο να μπαίνει στο γήπεδο, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη;

Πιθανότατα ότι ήταν, σίγουρα εκείνη την περίοδο, μία από τις καλύτερες ατμόσφαιρες που έχω ζήσει, μετά φυσικά από την Παρτίζαν, την οποία έχω βιώσει στο παρκέ ως αντίπαλος.

Ήταν ένα πολύ ωραίο συναίσθημα να παίζεις σε τέτοιου είδους παιχνίδι μπροστά σε τέτοιο κόσμο και σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, με ανθρώπους τόσο παθιασμένους με την ομάδα τους, σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν μέσα στο γήπεδό τους. Ήταν μεγάλο κίνητρο για όλους μας εκείνη τη στιγμή. Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη που είχα.

– Άρα δεν φοβηθήκατε λόγω της έδρας, αλλά πήρατε κίνητρο;

Ναι, νομίζω ότι όλοι πήραμε κίνητρο. Δεν φοβηθήκαμε σε καμία περίπτωση. Μας άρεσε αυτή η ατμόσφαιρα και νομίζω ότι ήμασταν έτοιμοι να παίξουμε καλό παιχνίδι και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε μπροστά στους φιλάθλους τους, σε μια τέτοια ατμόσφαιρα.

Όταν όλοι πιστεύουν ότι είναι το πιο δύσκολο μέρος για να παίξεις και πολλοί δεν πίστευαν καν ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτή τη σειρά, εμείς δείξαμε εντελώς διαφορετικό μπάσκετ, βελτιωθήκαμε και κερδίσαμε. Ακόμα και στο πέμπτο παιχνίδι, παίξαμε πολύ καλά μέχρι τα τελευταία πέντε λεπτά, όπως το θυμάμαι τώρα.

Και στα τελευταία πέντε λεπτά, ο Σλούκας μας «σκότωσε». Αυτό θυμάμαι.

– Μετά το δεύτερο παιχνίδι, όταν κερδίσατε με μεγάλη διαφορά, πιστέψατε ότι αυτή είναι η χρονιά σας;

Ναι, όλη τη χρονιά πιστεύαμε ότι έχουμε ομάδα για τα playoffs και ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι σπουδαίο.

Μπαίνοντας σε αυτή τη σειρά, θέλαμε απλώς να αποδείξουμε ότι μπορούμε να παίξουμε, ακόμα και απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κερδίσουμε.

Μετά το δεύτερο παιχνίδι, όπου παίξαμε πραγματικά εξαιρετικό μπάσκετ και κερδίσαμε με μεγάλη διαφορά – κάτι που δεν συμβαίνει συχνά, ειδικά στα playoffs – αποδείξαμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε να πάμε μέχρι τέλους και να διεκδικήσουμε την πρόκριση στο Final Four. Το πιστέψαμε πραγματικά.

Και ειδικά μετά από εκείνο το παιχνίδι, θέλαμε πολύ να προσπαθήσουμε να το τελειώσουμε στην έδρα μας. Ξέραμε ότι έχουμε δύο παιχνίδια εκεί, αλλά γνωρίζαμε επίσης ότι ο αντίπαλος θα τα δώσει όλα και δεν θα παραδοθεί εύκολα.

Αυτό και έγινε. Φτάσαμε στο 2-2 και επιστρέψαμε για πέμπτο παιχνίδι, προσπαθώντας να κάνουμε κάτι που δεν έχουν κάνει πολλές ομάδες. Τελικά δεν τα καταφέραμε.

Αλλά για μένα προσωπικά, και νομίζω πολλοί θα συμφωνήσουν, αυτή η σειρά είναι μία από τις καλύτερες στην ιστορία της EuroLeague. Η ένταση, ο τρόπος που παίχτηκαν τα παιχνίδια, το μπάσκετ που παρουσιάστηκε και από τις δύο ομάδες, όλα ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο μέχρι το τέλος.

– Κοιτάζοντας πίσω, μήπως η εύκολη νίκη στο Game 2 ήταν παγίδα;

Όχι, δεν το νομίζω, γιατί ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετική ομάδα και έκανε πολύ καλή χρονιά. Ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολο.

Δεν χαλαρώσαμε ούτε ένα τοις εκατό. Απλώς στο τρίτο παιχνίδι ήταν καλύτεροι από εμάς. Αυτό συνέβη.

Για εμάς, όπως είπα και πριν, κανείς δεν περίμενε καν να φτάσουμε κοντά στα playoffs στην πρώτη μας χρονιά στην EuroLeague με τη Μονακό. Κι όμως τα καταφέραμε και δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε απέναντι σε οποιονδήποτε.

Δεν χαλαρώσαμε. Απλώς εκείνοι έπαιξαν καλύτερα.

– Το Game 5 είχε τεράστια προβολή. Είναι κάτι που θα δείξεις στα παιδιά σου;

Ναι, φυσικά. Αυτά είναι τα παιχνίδια για τα οποία παίζουμε μπάσκετ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που ονειρεύεσαι να παίξεις.

Σίγουρα μία μέρα θα τους τα δείξω. Ήδη τους έχω δείξει τέτοια βίντεο και τέτοιους αγώνες που παίξαμε. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη.

Όπως είπα πριν, εκτός από την Παρτίζαν, ήταν ίσως η καλύτερη ατμόσφαιρα που έχω ζήσει ως αντίπαλος μέχρι τότε.

Τώρα είμαι στον Άρη και η ατμόσφαιρα εκεί είναι επίσης πολύ καλή.

– Η εμπειρία αυτή σε επηρέασε να έρθεις στην Ελλάδα και στον Άρη;

Ναι, σίγουρα. Ήταν ένας από τους λόγους.

Όταν μιλούσα για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ, ένας από τους λόγους που επέλεξα τον Άρη ήταν η ιστορία του συλλόγου, το πρότζεκτ και το πώς μπορώ να ταιριάξω στην ομάδα.

Αλλά σημαντικό ρόλο έπαιξε και το πάθος των φιλάθλων. Μου αρέσει πολύ να παίζω σε τέτοιες ατμόσφαιρες, μπροστά σε τέτοιο κόσμο, ειδικά όταν σε υποστηρίζουν.

Δίνεις πάντα κάτι παραπάνω. Ακόμα και όταν ο κόσμος είναι εναντίον σου, προτιμώ να παίζω σε γεμάτο γήπεδο παρά σε άδειες εξέδρες.

Αυτό είναι κάτι που μου είχε λείψει μετά την αποχώρησή μου από την Παρτίζαν και ήταν ένας από τους λόγους που επέλεξα τον Άρη.

– Τι πιστεύεις ότι σας έλειψε σε εκείνη τη σειρά;

Νομίζω ότι αυτό που μας έλειψε ήταν η εμπειρία σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Ξέραμε ότι ο Σλούκας είναι ο ηγέτης της ομάδας και παίξαμε πολύ καλή άμυνα πάνω του. Για περίπου 35 λεπτά δεν είχε σκοράρει, όπως θυμάμαι.

Στα τελευταία πέντε λεπτά όμως μας «σκότωσε», βάζοντας περίπου 15 πόντους και κερδίζοντας το παιχνίδι.

Αυτό είναι θέμα εμπειρίας. Πολλοί από εμάς παίζαμε για πρώτη φορά playoffs και δεν είχαμε ζήσει κάτι τέτοιο.

Ίσως αυτή η έλλειψη εμπειρίας ήταν το στοιχείο που μας κόστισε.

– Πώς βλέπεις τη σειρά του 2026;

Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, τόσο στην EuroLeague όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα, με βάση το πώς παίζει και το βάθος του ρόστερ του.

Δεν θα είναι εύκολο για τη Μονακό.

Το πλεονέκτημα της Μονακό είναι ότι δεν έχει πίεση. Με όσα έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες, κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσει στα playoffs.

Πήρε μια μεγάλη νίκη απέναντι στη Μπαρτσελόνα για να προκριθεί, παρά τις αλλαγές που έγιναν.

Παίζει χωρίς πίεση, κάτι που μπορεί να τη βοηθήσει να απελευθερωθεί και να απολαύσει το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, έχει την ποιότητα για να το καταφέρει, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο.

– Έχεις μιλήσει με πρώην συμπαίκτες σου από τη Μονακό;

Όχι πρόσφατα. Πριν λίγο καιρό είχα μιλήσει με κάποιους, αλλά δεν ήθελα να τους ενοχλήσω τώρα.

Ίσως τους ευχηθώ καλή επιτυχία πριν ξεκινήσει η σειρά.

Έχω πολύ καλή σχέση με όλους όσους είναι ακόμα εκεί και με τους ανθρώπους του συλλόγου. Μιλάμε συχνά, αν και όχι το τελευταίο διάστημα.

Θα ήθελα πολύ να τους δω ξανά στο Final Four. Πέρυσι έφτασαν στον τελικό και ήταν πολύ κοντά. Μακάρι να τα καταφέρουν ξανά.