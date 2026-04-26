Βεζένκοβ: Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος του παρέδωσαν το βραβείο
Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της EuroLeague για τη φετινή σεζόν (2025-26) μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία του Ολυμπιακού έως και την πρώτη θέση της regular season.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Βεζένκοβ κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς είχε αναδειχθεί MVP και τη σεζόν 2022-23, γινόμενος μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της EuroLeague που το κατακτά δύο φορές, μετά τον Άντονι Πάρκερ (2004-05 και 2005-06).
Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» παρέλαβε το βραβείο του χωρίς να το περιμένει στο ΣΕΦ από τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και από τους καλούς του φίλους και συμπαίκτες, Κώστα Παπανικολάου και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μάλιστα οι δύο τελευταίοι φορούσαν και ειδικά σχεδιασμένα t-shirts με τη μορφή του Βεζένκοβ πάνω για τη διάκρισή του ως MVP.
🤩 Woke up to film… ended up with the 2025/26 EuroLeague MVP.— EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026
The Angelopoulos brothers were present alongside @K_pap16 & Nikola Milutinov.
Sasha Vezenkov just delivered one of the most dominant seasons we’ve seen in years.
He’s the Most Valuable Player of the season.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.