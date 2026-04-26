Ο Σάσα Βεζένκοβ παρέλαβε το βραβείο του MVP από τους αδερφούς Αγγελόπουλους και τους Κώστα Παπανικολάου και Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τους δύο τελευταίους να φορούν και ειδικά t-shirts.

Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της EuroLeague για τη φετινή σεζόν (2025-26) μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία του Ολυμπιακού έως και την πρώτη θέση της regular season.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Βεζένκοβ κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς είχε αναδειχθεί MVP και τη σεζόν 2022-23, γινόμενος μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της EuroLeague που το κατακτά δύο φορές, μετά τον Άντονι Πάρκερ (2004-05 και 2005-06).

Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» παρέλαβε το βραβείο του χωρίς να το περιμένει στο ΣΕΦ από τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και από τους καλούς του φίλους και συμπαίκτες, Κώστα Παπανικολάου και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μάλιστα οι δύο τελευταίοι φορούσαν και ειδικά σχεδιασμένα t-shirts με τη μορφή του Βεζένκοβ πάνω για τη διάκρισή του ως MVP.