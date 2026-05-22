Εν τέλει όλα κύλησαν καλά κατά την άφιξη των φιλάθλων τόσο του Ολυμπιακού όσο και της Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να δώσει το πιο σημαντικό του ματς μέχρι το επόμενο αντιμετωπίζοντας τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο χρονικά ημιτελικό (18:00) του Final Four της EuroLeague που διεξάγεται στο Telekom Center Athens.

Αυξημένες ήταν οι αστυνομικές δυνάμεις σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής, τόσο περιμετρικά του γηπέδου, όσο και στα σημεία συνάντησης των οπαδών που αναμένεται να γεμίσουν την αρένα.

Παρά τα προβλήματα που προέκυψαν με τα εισιτήρια από τη διοργανώτρια αρχή, η πορεία των οπαδών των δύο ομάδων έφτασε με απόλυτη ασφάλεια στον τελικό προορισμό της χωρίς να σημειωθεί το παραμικρό απρόοπτο. Μάλιστα, τη μοναδική στιγμή που βρέθηκαν σε κοινό σημείο κατά την είσοδό τους από τον σταθμό στον χώρο του ΟΑΚΑ, τότε διμοιρίες των ΜΑΤ τους χώριζαν αποτρέποντας κάθε περιστατικό, ενώ και η πρόθεση των ίδιων των φιλάθλων ήταν απόλυτα... ειρηνική.

Με... τρολάρισμα και χωρίς απρόοπτα η άφιξη των οπαδών στο γήπεδο

Μόνο συνθήματα, τραγούδια και... τρολάρισμα επικράτησε και από τις δύο πλεύρες δείχνοντας πως όλα αναμένεται να κυλήσουν ομαλά.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

