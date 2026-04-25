Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την σειρά απέναντισ την Μονακό, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει τον... ευχάριστο πονοκέφαλο, καθώς έχει ετοιμοπόλεμους 4 σέντερ!

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται σύντομα στη μάχη των Play Offs με αντίπαλο την Μονακό, βιώνοντας μια πρωτόγνωρη κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με τους ψηλούς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, παρότι ο Ολυμπιακός ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς την φετινή σεζόν, στην τελική ευθεία έχει και τους 4 σέντερ του ετοιμοπόλεμους. Συγκεκριμένα, οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Μουσταφά Φαλ, είναι στην διάθεση του Έλληνα κόουτς, λύνοντάς του ουσιαστικά τα χέρια ενόψει της σειράς.

Ποιοι όμως αναμένεται να είναι στην 12άδα για τα ματς απέναντι στην Μονακό; Ας τους δούμε έναν - έναν.

Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ο Σέρβος, ό,τι και να συμβεί, δεν βγαίνει από την 12άδα του Ολυμπιακού. Διανύει σεζόν καριέρας, η οποία τον έφερε στην πρώτη θέση των ριμπάουντερ, αλλά και στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν. Είναι ο παίκτης που στηρίζεται ο Ολυμπιακός σε ό,τι έχει να κάνει με τα ριμπάουντ και ο παίκτης με την μεγαλύτερη ποιότητα στην θέση του, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά σε ολόκληρη τη λίγκα. Κανένας πονοκέφαλος εδώ λοιπόν. Η συνέχεια δεν είναι όμως απλή.

Ντόντα Χολ

Επίσης ένας παίκτης που δύσκολα θα μείνει εκτός 12άδας για τον Ολυμπιακό. Από τον τραυμασμό του Τζόουνς και μετά, έχει αποτελέσει ιδανικό συμπλήρωμα για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Σε σερί παιχνίδια έχει κάνει την διαφορά, Ερχόμενος από τον πάγκο και δίνοντας λύσεις με την ενέργεια και τα τρομακτικά αθλητικά του προσόντα. Δύσκολα να μείνει εκτός, ειδικά από την στιγμή που παίζει και απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Αμερικανός είναι, βάσει αριθμών, ο δεύτερος καλύτερος σέντερ της φετινής λίγκας, με την απόκτησή του να προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο βάθος στη γραμμή των ψηλών. Στον Ολυμπιακό περίμεναν πώς και πώς την επιστροφή του στη δράση, καθώς η δυναμική του και το παιχνίδι του κοντά στο καλάθι, λύνουν τα χέρια στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Μουσταφά Φαλ

Ο Κροκόδειλος του Ολυμπιακού ταλαιπωρήθηκε πολύ και ανάγκσε την ομάδα να κάνει σχέδια χωρίς αυτόν. Η δουλειά του και η μεγάλη του θέληση τον έφεραν στα παρκέ ξανά, λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα τον δούμε και στο παρκέ, Η λογική λέει πως μετά το ματς με την ΑΕΚ, εάν ο Ταϊρίκ Τζόουνς δείξει καλό πρόσωπο, θα μείενι εκτός ο Γάλλος. Σε αντίθετη περίπτωση μην σας κάνει εντύπωση να δούμε τον Φαλ να παίρνει θέση στην 12άδα.

Η εκτίμηση

Η λογική λέει πως Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ θα είναι στην 12άδα και η τρίτη θέση των σέντερ θα παιχτεί ανάμεσα στους Ταϊρίκ Τζόουνς και Μουσταφά Φαλ, με τον Αμερικανό να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όμως, ξέρει καλύτερα από όλους μας, οπότε υπομονή και θα δούμε τις επιλογές του όταν πρέπει...