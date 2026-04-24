Η EuroLeague γνωστοποίησε το πρόγραμμα των πρώτων 4 αγώνων των Play Offs, με όλα τα ζευγάρια να έχουν διαμορφωθεί πλέον.

Η Μονακό επικράτησε με 79-70 της Μπαρτσελόνα και κατάφερε να προκριθεί στα Play Offs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας διαμορφώνοντας και το τελευταίο ζευγάρι για την post season. Να σημειώθει ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι ώρες για τα Game 5, οι οποίες θα ανακοινωθούν εάν χρειαστεί, δηλαδή εάν κάποια σειρά κριθεί σε αυτά.

Το πρόγραμμα των Play Offs:

Euroleague Playoffs - Game 1

Τρίτη 28 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός - Μονακό

21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Τετάρτη 29 Απριλίου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Euroleague Playoffs - Game 2

Πέμπτη 30 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός - Μονακό

21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Παρασκευή 1 Μαϊου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Euroleague Playoffs - Game 3

Τρίτη 5 Μαΐου

19:45 Μονακό - Ολυμπιακός

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

Τετάρτη 6 Μαϊου

20:00 Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια

Euroleague Playoffs - Game 4

Πέμπτη 7 Μαϊου

19:30 Μονακό - Ολυμπιακός

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

Παρασκευή 8 Μαϊου