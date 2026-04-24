Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναφέρθηκε στα προβλήματα τραυματισμών που έχει η Βαλένθια ενόψει Ρεάλ και... Παναθηναϊκού.

Την ερχόμενη Τρίτη (28/4, 21:45) η Βαλένθια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για το πρώτο ματς των φετινών Playoffs της Euroleague, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να μην γνωρίζει ακόμα ποιοι και πόσοι παίκτες θα είναι 100% διαθέσιμοι.

Μάλιστα προηγείται το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για την 28η αγωνιστική της Liga Endesa (25/4, 22:00) στην «Roig Arena», με τη νίκη να αποτελεί πρωταρχικό στόχο στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα να διατηρηθεί στην 2η θέση (21-6) και παράλληλα να απειλήσει τους Μαδριλένους (24-3) στην κορυφή.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε μεταξύ άλλων για τα προβλήματα τραυματισμών της ομάδας του, λέγοντας ότι Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγι, Χάιμε Πραντίγια και Ομάρι Μουρ δεν θα αγωνιστούν στο παιχνίδι με τη Ρεάλ λόγω τραυματισμών χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει εάν θα είναι διαθέσιμοι για την πρώτη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

«Ίσως δεν είναι η καλύτερη στιγμή να έχεις ένα παιχνίδι απόλυτης μέγιστης απαίτησης λίγες ώρες πριν τα Playoffs της Euroleague, αλλά πέρα από το ότι έτσι έχουν τα πράγματα και δεν έχει νόημα να παραπονιόμαστε, θα προσπαθήσουμε να είμαστε περισσότερο συγκεντρωμένοι στο παρόν και να μην σκεφτόμαστε τίποτε περισσότερο από το αμέσως επόμενο παιχνίδι» ανέφερε ο Μαρτίνεθ.