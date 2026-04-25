Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια 82-96: Βαριά ήττα πριν τον Παναθηναϊκό!
Μεγάλο... διπλό από τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στη «Roig Arena», καθώς επικράτησε της Βαλένθια με 96-82 για την 28η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος. Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ «στραβοπάτησε» τέσσερις ημέρες πριν την έναρξη των play-offs κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Παρότι το ματς ήταν ανταγωνιστικό στο πρώτο ημίχρονο, με αμφότερες να βρίσκονται κοντά στο σκορ, στο δεύτερο μέρος η «βασίλισσα» επέβαλε την ανωτερότητά της και μπόρεσε να φτάσει άνετα προς το θετικό αποτέλεσμα.
Μάλιστα η διαφορά «εκτοξεύτηκε» και στους 19 (74-93) δύο λεπτά πριν τη λήξη.
Κορυφαίος για τη Ρεάλ ο Έντι Ταβάρες, πετυχαίνοντας double-double με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μάριο Χεζόνια με 17 πόντους.
A @valenciabasket nunca le puedes dar por muerto ¡QUÉ REACCIÓN! 🍊#LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/inCFz1eIS5— DAZN España (@DAZN_ES) April 25, 2026
Για τη Βαλένθια ξεχώρισε Ζαν Μοντέρο με 16 πόντους. Πλέον η Ρεάλ στρέφεται στο πρώτο παιχνίδι για τα play-offs της EuroLeague κόντρα στη Χάποελ, ενώ η Βαλένθια για το Game 1 με τον Παναθηναϊκό (28/04, 21:45, LIVE από το Gazzetta).
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 41-45, 63-75, 82-96
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.