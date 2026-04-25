Μεγάλο... διπλό από τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στη «Roig Arena», καθώς επικράτησε της Βαλένθια με 96-82 για την 28η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος. Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ «στραβοπάτησε» τέσσερις ημέρες πριν την έναρξη των play-offs κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Παρότι το ματς ήταν ανταγωνιστικό στο πρώτο ημίχρονο, με αμφότερες να βρίσκονται κοντά στο σκορ, στο δεύτερο μέρος η «βασίλισσα» επέβαλε την ανωτερότητά της και μπόρεσε να φτάσει άνετα προς το θετικό αποτέλεσμα.

Μάλιστα η διαφορά «εκτοξεύτηκε» και στους 19 (74-93) δύο λεπτά πριν τη λήξη.

Κορυφαίος για τη Ρεάλ ο Έντι Ταβάρες, πετυχαίνοντας double-double με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μάριο Χεζόνια με 17 πόντους.

Για τη Βαλένθια ξεχώρισε Ζαν Μοντέρο με 16 πόντους. Πλέον η Ρεάλ στρέφεται στο πρώτο παιχνίδι για τα play-offs της EuroLeague κόντρα στη Χάποελ, ενώ η Βαλένθια για το Game 1 με τον Παναθηναϊκό (28/04, 21:45, LIVE από το Gazzetta).

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 41-45, 63-75, 82-96