Άταμαν: «Είμαστε καλή ομάδα, δεν έχει σημασία το πλεονέκτημα έδρας»
O Τι Τζει Σορτς έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση (21π.), η έδρα έπαιξε ξανά τον ρόλο της και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στο Play In απέναντι στη Μονακό (87-79) και κλείδωσε το εισιτήριο για τα Playoffs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.
Μετά το τέλος του ματς ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στα αποδυτήρια στους παίκτες του και στάθηκε στη συνεισφορά όλων στην νίκη, ενώ αναφέρθηκε και στο πλεονέκτημα έδρας που έχουν οι Ισπανοί.
«Aλλά το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις τα παιχνίδια στα οποία όλοι συνεισφέρουν στη νίκη. Αυτό είναι το κλειδί, τώρα προκριθήκαμε στα playoffs. Γνωρίζουμε πως θα αντιμετωπίσουμε τη Βαλένθια, μια ομάδα που μας κέρδισε δύο φορές. Όμως τώρα θα συγκεντρωθούμε 100%. Εφόσον είμαστε καλή ομάδα, δεν έχει σημασία αν έχουμε το πλεονέκτημα έδρας ή όχι», τόνισε.
Δείτε το video
Coach Ergin Ataman highlights the team’s unselfish play and the collective effort that led us to the EuroLeague Playoffs! 🗣️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 22, 2026
The first "final" is over, but the work never stops. We stay 100% locked in and ready to face the next challenge, regardless of the court. ☘️
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.