Άταμαν: «Είμαστε καλή ομάδα, δεν έχει σημασία το πλεονέκτημα έδρας»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε το video με την ομιλία του Άταμαν στα αποδυτήρια μετά την νίκη-πρόκριση επί της Μονακό.

O Τι Τζει Σορτς έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση (21π.), η έδρα έπαιξε ξανά τον ρόλο της και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στο Play In απέναντι στη Μονακό (87-79) και κλείδωσε το εισιτήριο για τα Playoffs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.

Μετά το τέλος του ματς ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στα αποδυτήρια στους παίκτες του και στάθηκε στη συνεισφορά όλων στην νίκη, ενώ αναφέρθηκε και στο πλεονέκτημα έδρας που έχουν οι Ισπανοί.

«Aλλά το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις τα παιχνίδια στα οποία όλοι συνεισφέρουν στη νίκη. Αυτό είναι το κλειδί, τώρα προκριθήκαμε στα playoffs. Γνωρίζουμε πως θα αντιμετωπίσουμε τη Βαλένθια, μια ομάδα που μας κέρδισε δύο φορές. Όμως τώρα θα συγκεντρωθούμε 100%. Εφόσον είμαστε καλή ομάδα, δεν έχει σημασία αν έχουμε το πλεονέκτημα έδρας ή όχι», τόνισε.

