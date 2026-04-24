Ο πρόεδρος της EuroLeague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Final Four της EuroLeague «Αθήνα 2026», Δημήτρη Φραγκάκη, για την τελική φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στο T-Center.

Το T-Center θα φιλοξενήσει την τελική φάση της EuroLeague για πρώτη φορά μετά το 2007 και η Οργανωτική Επιτροπή του Final Four «Αθήνα 2026» βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη διοργανώτρια αρχή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου η διοργάνωση της Αθήνας να αποτελέσει ορόσημο, τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο εμπειρίας για φιλάθλους και επισκέπτες.



Σε αυτο το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και παραγωγικό κλίμα στην Αθήνα, άτυπη συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Final Four Euroleague «Αθήνα 2026», Δημήτρη Φραγκάκη, και του προέδρου της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση:

Τελική φάση προετοιμασίας

Ο Δημήτρης Φραγκάκης ενημέρωσε αναλυτικά τον ομόλογο του, για την πρόοδο των εργασιών της Οργανωτικής Επιτροπής και της Ελληνικής Κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα για τη διοργάνωση ενός Final Four υψηλών προδιαγραφών, αντάξιου του κύρους της Euroleague.

Fan Zone Ζαππείου – Μια ολοκληρωμένη εμπειρία

Συζητήθηκαν οι ενέργειες για τη δημιουργία ενός δυναμικού και διαδραστικού Fan Zone στο Ζάππειο, που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους και επισκέπτες, με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων.

Προβολή της Αττικής ως διεθνούς προορισμού

Στο επίκεντρο βρέθηκε η αξιοποίηση της διοργάνωσης ως μοχλού ενίσχυσης της διεθνούς εικόνας της Αττικής, μέσα από στοχευμένες δράσεις προβολής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την Euroleague.

Εθιμοτυπία και φιλοξενία επισήμων

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον σχεδιασμό για την υποδοχή και φιλοξενία υψηλών προσκεκλημένων, αξιωματούχων και θεσμικών παραγόντων από όλη την Ευρώπη, με στόχο την ανάδειξη της ελληνικής φιλοξενίας και τη διαμόρφωση μιας άρτιας, υψηλού επιπέδου εμπειρίας.