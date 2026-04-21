Με τέτοιο Σορτς μπορεί και το break!

Ο Γιάννης Πάλλας αναλύει τη μεγάλη εμφάνιση του βραχύσωμου πόιντ γκαρντ, που οδήγησε εκ του ασφαλούς τον Παναθηναϊκό AKTOR στη νίκη επί της Μονακό και την πρόκριση στα playoffs, όπου συναντά την Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε τη regular season στη Euroleague επιλέγοντας τον δύσκολο δρόμο των play-in όπου έκανε τη δουλειά (87-79) με τη Μονακό στο Telekom Center Athens και πλέον ετοιμάζεται για τις μεγάλες «μάχες» με την Βαλένθια στα playoffs που οδηγούν στο Final Four της διοργάνωσης.

Το glass floor μοιάζει να καταπίνει κάθε αντίπαλο και αυτό το αντιλήφθηκαν καλά οι 8 πολεμιστές της Μονακό που μπορεί να είχαν τον Μάικ Τζέιμς σε σπουδαία βραδιά, αλλά δεν είχαν τα ψυχικά αποθέματα και το βάθος στον πάγκο για να ανταποκριθούν στον καταιγιστικό ρυθμό που δόθηκε στο παιχνίδι από τον Τι Τζέι Σορτς και παρέσυρε τον αντίπαλο και την εξέδρα δημιουργώντας ένα σκηνικό παραζάλης!

Ο βραχύσωμος πόιντ γκαρντ που έχει περάσει από «χίλια κύματα» από την αρχή της σεζόν, απέδειξε πόσο σκληρός είναι μπαίνοντας στο glass floor και ξεδίπλωσε όλο το ταλέντο του και όλα εκείνα τα στοιχεία που τον έκαναν περιζήτητο το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Τι Τζέι Σορτς από το τρίτο λεπτό που του ζητήθηκε από τον Έργκιν Άταμαν να μπει στο παιχνίδι «απογείωσε» τους «πράσινους» οδηγώντας σ’ ένα φρενήρη ρυθμό, όπου δεν είχε αντίπαλο. Έτρεξε στο ανοικτό γήπεδο, τελείωσε τις φάσεις που χρειάζονταν, πίεσε παίζοντας άμυνα ακόμη και στα 5άρια της Μονακό και το πιο σημαντικό ολοκλήρωσε τον αγώνα χωρίς λάθος έπειτα από 22:24 λεπτά! Είχε 21 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο PIR.

Η επιτομή του ηγέτη στο πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν στη Euroleague μέχρι το... επόμενο που είναι η σειρά των playoffs με τη Βαλένθια.

Ο Κένεθ Φαρίντ αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το παιχνίδι στο «ζωγραφιστό» συνολικά (στο δεύτερο 10λεπτο βοήθησε και ο Ματίας Λεσόρ), ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Τσέντι Όσμαν έδωσαν μεγάλο... αέρα στο πρώτο ημίχρονο και ο Κώστας Σλούκας με 8 πόντους και 5 ασίστ φρόντισε να επιβεβαιώσει πως είναι εδώ για τα μεγάλα ματς, γιατί έχει γεννηθεί γι’ αυτά.

Η άμυνα ειδικά στο πρώτο 20λεπτο ήταν υποδειγματική (κράτησε τη Μονακό στους 34 πόντους), στο δεύτερο ημίχρονο νικήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις από την κλάση του Μάικ Τζέιμς, αλλά ποτέ δεν έχασε τον έλεγχο του ρυθμού και του αγώνα.

Ο Τι Τζέι Σορτς με αυτή την μεγαλειώδη εμφάνιση πήρε από το χέρι τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον οδήγησε εκ του ασφαλούς στα playoffs, όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια, η οποία έχει ένα ρεκόρ 4-0 επί των δυο ελληνικών ομάδων στη regular season.

Οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν εκτός από τον μεγάλο στόχο της παρουσίας στο Final Four στο Telecom Center Athens, έχουν ένα ακόμη κίνητρο. Να γίνουν η πρώτη ομάδα στη διοργάνωση, η οποία από τα play-in θα φτάσει στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας και θα διεκδικήσει το τρόπαιο!

Με τέτοιο Σορτς ο Παναθηναϊκός AKTOR μπορεί και το break στη Roig Arena, που ως τώρα ήταν... άβατο για τις ελληνικές ομάδες. Ο «ταχυδακτυλουργός» έχει τον τρόπο να «ξυπνάει» ενεργειακά τους συμπαίκτες του και να τους οδηγεί στον δικό του ρυθμό παρασύροντας τον αντίπαλο. Αυτό έκανε με τη Μονακό και αυτό θα επιχειρήσει να κάνει και την επόμενη εβδομάδα με τη Βαλένθια.

Όσο κι αν ο αντίπαλος έχει καταθέσει διαπιστευτήρια για το καλύτερο μπάσκετ στη regular season, ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει αποδείξει πως στα μεγάλα ματς είναι εκεί και το επιβεβαιώνει με πειστικό τρόπο. Λένε πως «οι δυσκολίες μεγαλώνουν όσο πιο κοντά ερχόμαστε στον στόχο» και οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν το γνωρίζουν καλά πως από ‘δω και πέρα δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για να κάνουν πρώτη εντύπωση και είναι έτοιμοι για να κάνουν το μεγαλύτερο βήμα προς την υλοποίηση του μεγάλου στόχου, αφήνοντας οριστικά πίσω κάθε ανορθογραφία του προηγούμενου διαστήματος...

