Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του απέναντι στη Μονακό και ετοιμάζεται πλέον για τη σειρά με τη Βαλένθια, η οποία πλησιάζει ολοένα και πιο πολύ!

Ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο της Μονακό και πλέον ετοιμάζεται για την σειρά απέναντι στη Βαλένθια, η οποία θα ξεκινήσει σε μια εβδομάδα ακριβώς.

Συγκεκριμένα, το Game 1 της σειράς ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (28/4) στις 21:45.

Στις 21:45 θα είναι και το παιχνίδι της Πέμπτης (Game 2), ενώ ακόμη δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το πρόγραμμα της δεύτερης εβδομάδας των Play Offs.