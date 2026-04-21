Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Η ημερομηνία του Game 1
Ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο της Μονακό και πλέον ετοιμάζεται για την σειρά απέναντι στη Βαλένθια, η οποία θα ξεκινήσει σε μια εβδομάδα ακριβώς.
Συγκεκριμένα, το Game 1 της σειράς ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (28/4) στις 21:45.
Στις 21:45 θα είναι και το παιχνίδι της Πέμπτης (Game 2), ενώ ακόμη δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το πρόγραμμα της δεύτερης εβδομάδας των Play Offs.
