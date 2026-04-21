Στην πατρίδα του στη Λιθουανία επέστρεψε ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, αφήνοντας στα «κρύα του λουτρού» τον Ερυθρό Αστέρα που ταξίδεψε στη Βαρκελώνη για τον αγώνα των play-in της Euroleague το βράδυ της Τρίτης (21/4, 21:45) με την Μπαρτσελόνα.

Μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση, καθώς πλέον έχουμε μπει στη φάση των πολύ σημαντικών αγώνων και ο Λιθουανός σέντερ μοιάζει να μην τον απασχολεί που στερεί από την ομάδα του μια λύση στη ρακέτα, έστω κι αν δεν είναι απαραίτητος τη δεδομένη στιγμή.

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας έφυγε από το Βελιγράδι και επέστρεψε στην πατρίδα του, μαζί με τον προσωπικό του προπονητή, Βιργίνιους Μικαλάουσκας, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν θέλησε να σχολιάσει την κατάσταση με τον Ερυθρό Αστέρα, όσο η σεζόν είναι σε εξέλιξη και οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου μπαίνουν στα σημαντικά ματς.

Ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μπαρτσελόνα στα play-in και εφόσον επικρατήσει θα αναμετρηθεί με ντον ηττημένο του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR-Μονακό.

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο σε ισχύ με τη σερβική ομάδα, αλλά πρόσφατα τέθηκε εκτός του ροτέισον του προπονητή Σάσα Ομπράντοβιτς. Αυτό φαίνεται ότι τον ενόχλησε σφόδρα και γι’ αυτό αποφάσισε να αποχωρήσει. Ο Λιθουανός σέντερ έφτασε από το Μονακό στο Βελιγράδι στην αρχή της σεζόν, είχε σημαντικό ρόλο στην ομάδα, αλλά κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου ο χρόνος συμμετοχής του μειώθηκε σημαντικά.

Στην Euroleague είχε 6.1 πόντους και 1.8 ριμπάουντ ανά αγώνα με μέσο όρο 12.5 λεπτά στο παρκέ, αλλά με την επιστροφή των σέντερ (Μπολομπόι-Ριβέρο) που ήταν στα... πιτς, μειώθηκε δραματικά ο χρόνος του.

Οι Τζόελ Μπολομπόι, Εμπούκα Ιζούντου και Χάσιελ Ριβέρο αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στη θέση του, κάτι που περιπλέκει περαιτέρω την κατάστασή του οδεύοντας προς το τέλος της σεζόν.

Απομένει πλέον να φανεί εάν είναι μια απλή κίνηση από την πλευρά του παίκτη, ή πρόκειται για οριστική ρήξη με τον σύλλογο.

