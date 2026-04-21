Παναθηναϊκός - Μονακό: Σορτς λαμπρός οδήγησε το τριφύλλι στο πρώτο δεκάλεπτο!
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Μονακό για την κρίσιμη «μάχη» των Play In στο Telekom Center (21/04, 21:00) με την ομάδα που θα επικρατήσει να περνάει στα Play Offs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια σε σειρά best of five.
Οι «πράσινοι» μπορεί να ξεκίνησαν μουδιασμένα και να δέχτηκαν 6 αναπάντητους πόντους από το πρώτο δίλεπτο, όμως η εικόνα άλλαξε γρήγορα. Με το σκορ στο 0-4 ο Ερκίν Άταμαν κάλεσε νωρίς τάιμ άουτ βάζοντας τον Τι Τζέι Σορτς στο Glass Floor στη θέση του Τζέριαν Γκραντ.
Ο Αμερικανός γκαρντ του τριφυλλιού έδειξε την υπεροχή του και αγωνιζόμενος για 8 λεπτά σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, κατάφερε να σημειώσει 11 πόντους (ο πρώτος διψήφιος στο ματς) μαζί με τρία ριμπάουντ και μία ασίστ, όντας ο παίκτης εκείνος που πρωτοστάτησε στην αντίδραση του Παναθηναϊκού. Η ομάδα του κόουτς Άταμαν έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 9 πόντων για το 23-14.
Shorts. BANG! pic.twitter.com/2xEQP2dpPf— EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2026
