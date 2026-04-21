«Μαγικό» ήταν το πρώτο δεκάλεπτο του Τι Τζέι Σορτς στο Παναθηναϊκός - Μονακό, όπως και η συμβολή του στην αλλαγή της εικόνας του ματς.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Μονακό για την κρίσιμη «μάχη» των Play In στο Telekom Center (21/04, 21:00) με την ομάδα που θα επικρατήσει να περνάει στα Play Offs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια σε σειρά best of five.

Οι «πράσινοι» μπορεί να ξεκίνησαν μουδιασμένα και να δέχτηκαν 6 αναπάντητους πόντους από το πρώτο δίλεπτο, όμως η εικόνα άλλαξε γρήγορα. Με το σκορ στο 0-4 ο Ερκίν Άταμαν κάλεσε νωρίς τάιμ άουτ βάζοντας τον Τι Τζέι Σορτς στο Glass Floor στη θέση του Τζέριαν Γκραντ.

Ο Αμερικανός γκαρντ του τριφυλλιού έδειξε την υπεροχή του και αγωνιζόμενος για 8 λεπτά σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, κατάφερε να σημειώσει 11 πόντους (ο πρώτος διψήφιος στο ματς) μαζί με τρία ριμπάουντ και μία ασίστ, όντας ο παίκτης εκείνος που πρωτοστάτησε στην αντίδραση του Παναθηναϊκού. Η ομάδα του κόουτς Άταμαν έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 9 πόντων για το 23-14.