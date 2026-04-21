Παναθηναϊκός - Μονακό: Ο Λεσόρ έφτασε τραγουδώντας στο T-Center
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για την κρίσιμη «μάχη» των Play In στο Telekom Center (21/04, 21:00) με την ομάδα που θα επικρατήσει να περνάει στα Play Offs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια σε σειρά best of five.
Ο Ματίαας Λεσόρ κατέφτασε μόνος του πριν την αποστολή της ομάδας με μία Benteley, τραβώντας τα... βλέμματα πάνω του με το ακριβό του αυτοκίνητο. Άλλωστε ο σέντερ του τριφυλλιού συνηθίζει να φτάνει μόνος του πριν από κάθε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού και το ίδιο έπραξε και τώρα με συνοδεία τον προσωπικό του γυμναστή.
Μάλιστα, ο Λεσόρ βγήκε από το εντυπωσιακό του αυτοκίνητο τραγουδώντας δείχνοντας πώς είναι σε καλή διάθεση πριν τη σημαντική αναμέτρηση.
☘️ Η άφιξη του Λεσόρ για την κρίσιμη αναμέτρηση του τριφυλλιού με την Μονακό #paobc pic.twitter.com/aDLAjIubV4— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 21, 2026
