Ο Ματίας Λεσόρ κατέφτασε μόνος του, όπως συνηθίζει, πριν την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον «τελικό» με τη Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για την κρίσιμη «μάχη» των Play In στο Telekom Center (21/04, 21:00) με την ομάδα που θα επικρατήσει να περνάει στα Play Offs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια σε σειρά best of five.

Ο Ματίαας Λεσόρ κατέφτασε μόνος του πριν την αποστολή της ομάδας με μία Benteley, τραβώντας τα... βλέμματα πάνω του με το ακριβό του αυτοκίνητο. Άλλωστε ο σέντερ του τριφυλλιού συνηθίζει να φτάνει μόνος του πριν από κάθε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού και το ίδιο έπραξε και τώρα με συνοδεία τον προσωπικό του γυμναστή.

Μάλιστα, ο Λεσόρ βγήκε από το εντυπωσιακό του αυτοκίνητο τραγουδώντας δείχνοντας πώς είναι σε καλή διάθεση πριν τη σημαντική αναμέτρηση.

