«Μπηχτή» Φουρνιέ σε Ναν: «Το να υποτιμάς κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο»
Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ο Εβάν Φουρνιέ απάντησε στον Κέντρικ Ναν για το σχόλιο που έκανε σχετικά με τον Σάσα Βεζένκοβ.
Συγκεκριμένα ο Γάλλος «σταρ» των Πειραιωτών, έγραψε χαρακτηριστικά «Το να υποτιμάς κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο».
Θυμίζουμε ο Κέντρικ Ναν είχε γράψει για τον Σάσα Βεζένκοβ:
«Όλοι οι κυριαρχικοί guards κάνουν πολλά περισσότερα. Ευτυχώς η ομάδα του είναι στο νούμερο 1 και αυτός παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά.
Επίσης παίρνει τρομερή βοήθεια από τους “πορτοκαλί”, καλό γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team».
Talking down about someone doesn't make you stand taller— Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 21, 2026
