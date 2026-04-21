«Μπηχτή» Φουρνιέ σε Ναν: «Το να υποτιμάς κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο»

Ο Εβάν Φουρνιέ μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, άφησε...υπόνοιες σχετικά με όσα είπε ο Κέντρικ Ναν για τον Σάσα Βεζένκοβ.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ο Εβάν Φουρνιέ απάντησε στον Κέντρικ Ναν για το σχόλιο που έκανε σχετικά με τον Σάσα Βεζένκοβ.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος «σταρ» των Πειραιωτών, έγραψε χαρακτηριστικά «Το να υποτιμάς κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο».

Θυμίζουμε ο Κέντρικ Ναν είχε γράψει για τον Σάσα Βεζένκοβ:

«Όλοι οι κυριαρχικοί guards κάνουν πολλά περισσότερα. Ευτυχώς η ομάδα του είναι στο νούμερο 1 και αυτός παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά.

Επίσης παίρνει τρομερή βοήθεια από τους “πορτοκαλί”, καλό γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team».