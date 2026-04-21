Παναθηναϊκός - Μονακό: Η συνάντηση μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων
Παναθηναϊκός και Μονακό κοντράρονται στο «Telekom Center Athens» (21/04, 21:00 LIVE από το Gazzetta) για τα play-in της EuroLeague, με τους παίκτες των δύο ομάδων να συναντιούνται στο γήπεδο λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της προπόνησης των Γάλλων, ορισμένοι παίκτες των «πρασίνων» συναντήθηκαν με κάποιους της Μονακό και αντάλλαξαν κουβέντες σε εξαιρετικό κλίμα.
Μάλιστα ο Ματίας Λεσόρ είχε θερμό εναγκαλισμό με τους συμπατριώτες του Οκόμπ, Μπεγκαρίν και Στραζέλ, ενώ ο Τζέιμς τα «είπε» με τον Σορτς.
Δείτε το βίντεο που ανέβασε η Μονακό:
🤝 Reunions before the battle #RocaTeam #EveyGameMatters pic.twitter.com/sE3XuXfI2l— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 21, 2026
🫡#RocaTeam #EveyGameMatters pic.twitter.com/mb50HdyOuz— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 21, 2026
