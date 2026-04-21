Οι παίκτες της Μονακό συναντήθηκαν με ορισμένους του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της προπόνησης των Γάλλων στο «Telekom Center Athens».

Παναθηναϊκός και Μονακό κοντράρονται στο «Telekom Center Athens» (21/04, 21:00 LIVE από το Gazzetta) για τα play-in της EuroLeague, με τους παίκτες των δύο ομάδων να συναντιούνται στο γήπεδο λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της προπόνησης των Γάλλων, ορισμένοι παίκτες των «πρασίνων» συναντήθηκαν με κάποιους της Μονακό και αντάλλαξαν κουβέντες σε εξαιρετικό κλίμα.

Μάλιστα ο Ματίας Λεσόρ είχε θερμό εναγκαλισμό με τους συμπατριώτες του Οκόμπ, Μπεγκαρίν και Στραζέλ, ενώ ο Τζέιμς τα «είπε» με τον Σορτς.