Η ψήφος του Ναν δείχνει έναν άλλο δρόμο!

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για την κίνηση του Αμερικανού σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR να ψηφίσει ως MVP της Euroleague τον Σάσα Βεζένκοβ και υπενθυμίζει ότι οι αθλητές είναι οι μόνοι που μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι.

Η κίνηση του Κέντρικ Ναν να «ψηφίσει» δημόσια τον Σάσα Βεζένκοβ ως τον φετινό MVP της Euroleague δεν είναι απλώς μια αθλητική εκτίμηση, αλλά μια ανάσα πολιτισμού μέσα σε ένα περιβάλλον που μοιάζει να «ασφυκτιά» από την τοξικότητα.

Σε μια χρονική συγκυρία όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός προετοιμάζονται για τις τελικές μάχες στον δρόμο για το Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens και η ατμόσφαιρα γύρω από το παρκέ και το glass floor συχνά «δηλητηριάζεται» από οπαδικές αντιπαραθέσεις, ο Αμερικανός σούπερ σταρ επιλέγει να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο που στην Ελλάδα μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικός. Τον δρόμο του απόλυτου σεβασμού προς τον αντίπαλο.

Η στάση του Κέντρικ Ναν αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς το διακύβευμα της φετινής σεζόν. Με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την κορυφή της Ευρώπης, η πιθανότητα μιας τελικής σύγκρουσης στο τέλος της διαδρομής είναι πιο ορατή από ποτέ. Παρόλα αυτά, ο ηγέτης των «πρασίνων» αρνείται να εγκλωβιστεί σε μια στείρα «εχθρότητα» και αντιπαράθεση.

Με την παραδοχή του, αποδομεί την τοξικότητα που παράγεται ενόψει των μεγάλων αναμετρήσεων, υπενθυμίζοντας σε φιλάθλους και παράγοντες ότι η αναγνώριση της αξίας του αντιπάλου δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τη δική σου προσπάθεια, αλλά μεγιστοποιεί την αξία του παιχνιδιού.

Ο Κέντρικ Ναν, φέρνει με τον τρόπο του την κουλτούρα του NBA, όπου ο σεβασμός στο «legacy» του αντιπάλου είναι αυτονόητος, δείχνει ότι ο πραγματικός πρωταθλητής δεν είναι αυτός που απαξιώνει τον αντίπαλο, αλλά εκείνος που έχει την αυτοπεποίθηση να αναγνωρίσει την αξία του άλλου, ακόμη και αν φοράει διαφορετική φανέλα.

Οι παίκτες είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές των παρκέ και είναι οι μόνοι που μπορούν να «σβήσουν» κάθε έννοια εχθρότητας, την ώρα των μεγάλων «μαχών»...

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου.