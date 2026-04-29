Γκριγκόνις στο Gazz Floor by Novibet: «Πρέπει να πάμε στο FInal Four για τον Σλούκα»

Μετά το break στη Βαλένθια, ο Μάριους Γκριγκόνις μιλώντας στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» έκανε ειδική αναφορά στον Κώστα Σλούκα, στις δηλώσεις του Μοντέρο αλλά και στο δικό του step up από παιχνίδι σε παιχνίδι.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Είναι εκείνος που έχει ταλαιπωρηθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Ο σοβαρός τραυματισμός στη μέση τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου έναν χρόνο και προσπαθεί έκτοτε να βρει τα πατήματά του, τον χρόνο συμμετοχής του και τον ρόλο του μέσα στην ομάδα. Στη Βαλένθια όχι μόνο «πάτησε» παρκέ αλλά πρόσφερε σημαντικές λύσεις για να κάνει ο Παναθηναϊκός το 1-0 στη σειρά και το break της έδρας.

Αγωνίστηκε 11:35 και σε αυτό το διάστημα πέτυχε 7 πόντους έχοντας 2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Ήταν τα λεπτά που έπρεπε να καλύψει κάποιος ώστε να παρέμενε ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ και να συνέχιζε να ελέγχει το παιχνίδι.

Μετά το τέλος του αγώνα και τη νίκη των «πρασίνων» στην «Roig Arena» ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ μίλησε στην κάμερα του Gazzetta στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» όπου αναφέρθηκε στον Κώστα Σλούκα, την δική του απόδοση, στα κλειδιά της νίκης αλλά και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο Ζαν Μοντέρο.

«Είμαι κάτι σαν ρεζέρβα, αλλά πάντα έτοιμος να βοηθήσω»

«Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι, αλλά όχι υπερβολικά. Χρειάζονται τρεις νίκες για να προκριθείς και ξέρουμε ότι θα είναι μια δύσκολη μάχη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Σήμερα μπορούμε να χαμογελάμε, αλλά πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί».

Για την αμυντική επίδοση του Παναθηναϊκού ο «Γκρίγκο» και το γεγονός ότι κράτησαν τους Ισπανούς πολύ κάτω από τον μέσο όρο τους, είπε: «Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Το παιχνίδι τους βασίζεται πολύ στο τρίποντο. Σουτάρουν πολλά τρίποντα, αλλά δεν γίνεται να ευστοχούν κάθε φορά. Παράλληλα, παίξαμε με ένταση και επαφή στην άμυνα, κάτι που βοήθησε πολύ.»

Σε ερώτηση για το αν αυτή η νίκη αύξησε ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθηση της ομάδας είπε ότι «αυτή η ομάδα δεν έχει ποτέ έλλειψη αυτοπεποίθησης. Είναι σημαντικό που κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι, αλλά από αύριο πρέπει να κάνουμε «reset» και να ξεκινήσουμε ξανά από το μηδέν.»

Όσο για το γεγονός ότι έχει αρχίσει να επιστρέφει, να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να γίνει παράγοντας των αγώνων; «Είναι μια περίεργη σεζόν για μένα. Είμαι πάντα έτοιμος να βοηθήσω. Σαν… «ρεζέρβα ανάγκης»: όταν προκύψει κάτι, είμαι εκεί για να καλύψω το κενό. Χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να συνεισφέρω.»

«Στους νέους αρέσει να μιλάνε πολύ αλλά πρέπει να αποδεικνύουν και στο παρκέ»

Όπως είναι γνωστό ο Κώστας Σλούκας θα χάσει τη σειρά, με τον Μάριους Γκριγκόνις να λέει χαρακτηριστικά: «Ξέρουμε πόσο ανταγωνιστικός είναι και πόσο θα ήθελε να είναι εδώ. Σίγουρα χαίρεται για τη νίκη, αλλά είναι μόνο το πρώτο βήμα. Πρέπει να φτάσουμε μέχρι το Final Four και για εκείνον.»

Πόσο εύκολο όμως ήταν να γίνουν αναπροσαρμογές στον τρόπο παιχνιδιού λόγω της απουσίας του Σλούκα; «Έχουμε βαθύ ρόστερ. Ο Σλούκας είναι θρύλος της EuroLeague, αλλά διαθέτουμε πολλούς ποιοτικούς παίκτες. Η ομάδα είναι χτισμένη ώστε να ανταποκρίνεται σε τέτοιες καταστάσεις.»

Όσο για το αν πήραν έξτρα κίνητρο από τις πρόσφατες δηλώσεις του Μοντέρο; «Είπε ότι θα κερδίσουν πέντε, έξι, επτά, οκτώ φορές, έτσι; Ίσως δεν μπορούν εννιά! Είναι νέος και οι νέοι τους αρέσει να μιλάνε. Όμως πρέπει να το αποδεικνύουν στο παρκέ.»

