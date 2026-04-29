Η EuroLeague διέγραψε την ανάρτηση που είχε κάνει από την τάπα του Μπαντιό πάνω στον Ναν, μετά το σχόλιο του Αμερικανού γκαρντ των «πρασίνων».

Ο Κέντρικ Ναν σχολίασε κάτω από την ανάρτηση της EuroLeague, που έδειχνε την τάπα του Μπαντιό πάνω στον ίδιο, με τη διοργανώτρια αρχή να διαγράφει το συγκεκριμένο ποστ.

Συγκεκριμένα μετά από το «παράπονο» του παίκτη του Παναθηναϊκού, για τη συγκεκριμένη φάση η EuroLeague κατέβασε το βίντεο που έδειχνε την τάπα του Μπαντιό.

Ο Ναν είχε γράψει: «Κόψιμο; Με τίποτα. Δεν γίνεται να πέσω έτσι από καθαρό μπλοκ, δεν το πιστεύω».