Σορτς: «Το μόνο που έχει σημασία είναι το παιχνίδι με τη Μονακό»

Ο Τι Τζέι Σορτς παραχώρησε δηλώσεις στο «Club 1908» κάνοντας λόγο για την ετοιμότητα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μονακό.

Την Τρίτη 21/4 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μονακό για τo play in της Euroleague (21:00, 21/4, live Gazzetta) και με νίκη εξασφαλίζει την παρουσία του στα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

O Τι Τζέι Σορτς μίλησε για το παιχνίδι που ακολουθεί και για την ετοιμότητα της ομάδας.

Αναλυτικά

Για το αν η ομάδα είναι έτοιμη σωματικά και πνευματικά για την post season: «Σίγουρα. Είχαμε καλό χρόνο για ξεκούραση μετά το τελευταίο παιχνίδι και κάναμε καλή προπόνηση σήμερα. Όλοι είναι πνευματικά συγκεντρωμένοι και όλοι νιώθουν καλά σωματικά. Οπότε τώρα είναι θέμα να παλέψουμε για τα επόμενα 40 λεπτά για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στα Play Offs».

Για το αν είναι συγκεντρωμένοι μόνο στο παιχνίδι με τη Μονακό: «Τίποτα από όσα κάναμε πριν δεν έχει σημασία. Τίποτα στο μέλλον δεν έχει σημασία. Το μόνο που έχει σημασία είναι το παιχνίδι της Τρίτης με τη Μονακό. Πρέπει να βάλουμε όλη μας τη συγκέντρωση, όλη μας την προσοχή, όλη μας την προσπάθεια σε αυτό το παιχνίδι και να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν μπορούν να υπάρξουν εκπλήξεις σε αυτό το ματς: «Έχουμε πάιξει πολλές φορές απέναντί τους. Τους έχουμε δει πολλές φορές, προφανώς έχω παίξει πολλές φορές απέναντί τους. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Ξέρουμε πόσο ταλέντο έχει. Έχουν πολλούς καλούς παίκτες. Οπότε όλα κρίνονται στις μικρές λεπτομέρειες. Αυτές είναι που θα κρίνουν το παιχνίδι. Και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά, προκειμένου να κερδίσουμε».

Για το αν το μικρό ροτέισον επηρεάζει τη στρατηγική του Παναθηναϊκού: «Όχι, δηλαδή έχουν βασικούς παίκτες. Ακόμη κι αν το ροτέισιον είναι μικρό, οι βασικοί τους παίκτες τους ανεβάζουν επίπεδο. Ο Μάικ Τζέιμς, ο Οκόμπο, ο Στράζελ, ο Μπλόσομγκεϊμ, ο Ντιάλο. Αυτοί οι παίκτες είνια χρόνια στη EuroLeague. Έχουν πάει σε Final Four, οπότε ξέρουν πώς να παίξουν. Δεν αλλάζει κάτι. Όπως είπα, πρέπει να εστιάσουμε στις μικρές λεπτομέρειες».

Για το αν το πλεονέκτημα έδρας σε αυτό το παιχνίδι δίνει ασφάλεια στην ομάδα: «Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ασφάλειας, αλλά σίγουρα είναι μία μεγάλη βοήθεια. Προφανώς και δεν θέλαμε να είμαστε στα Play In, αλλά τώρα είμαστε εδώ. Και είναι καλύτερο να παίζουμε στην έδρα μας, παρά εκτός. Ξέρουμε ότι αύριο το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Ξέρουμε ότι η Θύρα 13 θα είναι εκεί και θα δώσει τον ρυθμό. Οπότε, πρέπει να τους επιστρέψουμε αυτή την ενέργεια και να κάνουμε αυτό που κάνουμε στο γήπεδο και να κερδίσουμε το παιχνίδι».