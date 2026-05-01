Ο Ματίας Λεσόρ μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τρόλαρε Ισαάκ Νογκές ο οποίος κυνήγησε τον Ναν μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Αμέσως μετά το επικό φινάλε στην Ισπανία, με το Buzzer Beater του Χέιζ-Ντέιβις, ακολουθήσε ένταση με τον Ισαάκ Νογκές να κυνηγάει τον Κέντρικ Ναν.

Συγκεκριμένα οι παίκτες του Παναθηναϊκού έτρεξαν προς τα αποδυτήρια για να πανηγυρίσουν το νικητήριο σουτ του Χέιζ-Ντέιβις, ωστόσο ο Νογκές ο οποίος ήταν εκτός αποστολής, για ανεξήγητο λόγο κυνήγησε τον Κέντρικ Ναν.

Ο παίκτης της Βαλένθια, σκόνταψε και βρέθηκε στο έδαφος, με τον Ματίας Λεσόρ να τον τρολάρει μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Λεσόρ:

«Δείτε πόσο γρήγορα το κάρμα τον φρόντισε. Προσπάθησε να ξεκινήσει κάποια μ@@@με τον Κέντρικ Ναν χωρίς λόγο. Ξέρω πως τα γόνατά του πονάνε τώρα. Κάποιος να του δώσει λίγο πάγο».