Ο Παναθηναϊκός αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Μονακό στα Play-In απέναντι, μπορεί έπειτα να διασταυρωθεί με τον Ολυμπιακό μόνο στον τελικό του Final Four της EuroLeague.

Ο δρόμος προς το Final Four της EuroLeague έχει ήδη αρχίσει να ξεκαθαρίζει και για τους δύο «αιωνίους», με τα σενάρια να λιγοστεύουν και να γίνονται πιο συγκεκριμένα μετά και την ολοκλήρωση της regular season.

Το πιθανό σενάριο που «δείχνει» Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στον τελικό του Final Four

Ο Παναθηναϊκός μετά την πειστική νίκη απέναντι στην Εφές, ξεκινά την πορεία του στην post seasn από το Play-In, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στο Telekom Center την Τρίτη (21/04, 21:00). Οι «πράσινοι» γνωρίζουν το σημαντικό διακύβευμα, αλλά και τους δύο δρόμους που ανοίγονται μπροστά τους για τα play offs με τα αποτελέσματα να αλλάζουν πλήρως το τοπίο.

Σε περίπτωση νίκης απέναντι στους Μονεγάσκους, το «τριφύλλι» θα κατακτήσει την 7η θέση και στα play offs θα βρει απέναντί του τη Βαλένθια. Αν περάσει και αυτό το εμπόδιο στην σειρά των τριών νικών και φτάσει στο Final Four της Αθήνας, τότε στον ημιτελικό θα διασταυρωθεί με τον νικητή του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (3-6) για να βρεθεί στον τελικό.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρη διαδρομή ως πρώτος της κανονικής περιόδου. Στα play offs θα αντιμετωπίσει την 8η ομάδα της κατάταξης, που θα προκύψει από τη διαδικασία των Play-Ins. Εφόσον περάσει αυτό το εμπόδιο, στον ημιτελικό του Final Four θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (4-5), με στόχο την πρόκριση στον τελικό για τη «μάχη» του τίτλου.

Κάπως έτσι, αυτά τα μονοπάτια των δύο «αιωνίων» οδηγούν στο σενάριο ενός πολυσυζητημένου... ραντεβού. Να συναντηθεί δηλαδή ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό στον τελικό της EuroLeague.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή ήττας του τριφυλλιού από τη Μονακό και πρόκριση ως 8ο στα play offs άπαντες θα γίνουν μάρτυρες της αιώνιας συνάντησης στα play offs ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.