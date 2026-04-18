Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Οι μέρες και οι ώρες για το Game 1 και το Game 2 στα Playoffs της Euroleague
Έγινε γνωστό από την Euroleague το ακριβές πρόγραμμα του Game 1 και του Game 2 των Playoffs, τα οποία θα ξεκινήσουν την Τρίτη 28 Απριλίου.
Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι στο ΣΕΦ στις 28/4 στις 21:00, ενώ δύο ημέρες αργότερα (30/4) το δεύτερο ματς την ίδια ακριβώς ώρα.
Οι «ερυθρόλευκοι» δεν γνωρίζουν ακόμα τον αντίπαλό τους καθώς θα προκύψει μετά την διαδικασία του Play In. Κάτι που θα το μάθουν την Παρασκευή 24 του μήνα.
Αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός εάν και εφόσον προκριθεί στα Playoffs από το πρώτο του παιχνίδι στο Play In κόντρα στη Μονακό θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας και τα δύο πρώτα ματς να διεξάγονται στην «Roig Arena» στις 28 και 30 Απριλίου στις 21:45.
Εάν και εφόσον δεν τα καταφέρει απέναντι στους Μονεγάσκους θα έχει και δεύτερη ευκαιρία στο «T-Center» απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας, απ' όπου θα προκύψει και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού.
Euroleague Playoffs - Game 1
Τρίτη 28 Απριλίου
- 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
- 21:00 Ολυμπιακός - 8ος από το Play In
- 21:45 Βαλένθια - 7ος από το Play In
Τετάρτη 29 Απριλίου
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague Playoffs - Game 2
Πέμπτη 30 Απριλίου
- 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
- 21:00 Ολυμπιακός - 8ος από το Play In
- 21:45 Βαλένθια - 7ος από το Play In
Παρασκευή 1 Μαϊου
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
