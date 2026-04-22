Χατζηελευθερίου: «Είναι υποχρέωσή μας να εκπροσωπούμε σωστά τη Μύκονο»

Η Μύκονος εξασφάλισε την πρόκριση στα playoffs του πρωταθλήματος και πλέον στρέφεται στην προσεχή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο T-Center (25/4, 16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, LIVE από το Gazzetta), ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στη regular season απέναντι στους «πράσινους».

Από την πλευρά του, ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου, Παναγιώτης Χατζηελευθερίου, σχολίασε στο mykonosbc.gr την πρόσφατη νίκη επί του Περιστερίου στο κλειστό της Άνω Μεράς, που συνδυάστηκε με την πρόκριση στην postseason: «Ήταν ένα φινάλε στο γήπεδό μας που άξιζε στην ομάδα, άξιζε στη διοίκηση και στους Μυκονιάτες. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδανική. Παίχτηκε και ωραίο μπάσκετ, πετύχαμε τον στόχο της πρόκρισης στα playoffs και δώσαμε μια ακόμη χαρά στους φιλάθλους μας, που είναι πάντα στο πλευρό μας και μας δίνουν τρομερή ενέργεια και κίνητρο».

Και πρόσθεσε: «Σε προσωπικό επίπεδο, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συμμετείχα σε αυτή την ιστορική σεζόν για τη Μύκονο. Ήμουν στο σταφ και την προηγούμενη χρονιά, όταν η ομάδα πανηγύρισε την άνοδο στη GBL. Πρόκειται για δύο ξεχωριστές χρονιές: η πρώτη ήταν καθοριστική, καθώς πετύχαμε τον μεγάλο στόχο της ανόδου, ενώ η φετινή είναι εξίσου σημαντική, αφού καταφέραμε να σταθούμε με αξιοπρέπεια στην κατηγορία ως νεοφώτιστοι. Νομίζω πως κι αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα».

Το ζητούμενο για τη Μύκονο στο φινάλε της κανονικής περιόδου ήταν να παρουσιαστεί ανταγωνιστική, δίχως να εφησυχάσει μετά την εξασφάλιση της παραμονής: «Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, γιατί στον αθλητισμό πρέπει να έχεις κίνητρο και οι παίκτες να προσπαθούν πάντα. Έπρεπε να κρατήσουμε την ομάδα δεμένη, δεν μπορούσαμε να αφήσουμε ούτε προπόνηση, ούτε λεπτό να πάει χαμένο. Ήταν σημαντικό στοίχημα για τον κόουτς και το σταφ να μπορέσει η ομάδα να έχει στόχους και να δίνει σε κάθε παιχνίδι το 100%. Αυτή είναι η αξία του αθλητισμού: να προσπαθείς και να μην τα παρατάς. Είμαστε επαγγελματίες και είναι υποχρέωσή μας να προσπαθούμε σε κάθε προπόνηση και σε κάθε παιχνίδι, ώστε να εκπροσωπούμε σωστά την ομάδα».

Αναφορικά με την προσεχή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ο Παναγιώτης Χατζηελευθερίου είπε: «Η ομάδα έχει μόνο να κερδίσει, κυρίως σε νοοτροπία. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε φάση, σε κάθε υποχρέωση της ομάδας. Πρέπει να είμαστε συνεπείς».