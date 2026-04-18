Ο Παναθηναϊκός πήρε εύκολη νίκη απέναντι στην Αναντολού Έφες στο τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου τερματίζοντας στην 7η θέση. Πλέον έχει απέναντί του το παιχνίδι για το Play-In απέναντι στην Μονακό όπου με νίκη θα βρεθεί στα Playoffs και... πάνω στην Βαλένθια.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στους παίκτες στα αποδυτήρια και έδωσε το σύνθημα για τη νίκη και την είσοδο των «πρασίνων» στα Playoffs.

«Σε κάποιες στιγμές παίξαμε καλό μπάσκετ, παίξαμε καλή άμυνα, γυρίσαμε την μπάλα. Φυσικά, το επίπεδο της ομάδας δεν ήταν το ίδιο, γιατί είχε πολλές σημαντικές απουσίες, όμως είναι σημαντικό ότι πήραμε μία καθαρή νίκη, Τώρα αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Το πραγματικό παιχνίδι είναι στην Τρίτη, είναι ένα νοκ άουτ ματς, έχουμε την ευκαιρία μας. Μπορεί να μην μπήκαμε απευθείας στα Playoffs, αλλά θα φτάσουμε εκεί, καθώς έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας στο Play In. Θα αντιμετωπίσουμε την Μονακό, που είναι επίσης μια μεγάλη ομάδα» είπε αρχικά ο Τούρκος προπονητής και συνέχισε:

«Γνωρίζετε τους παίκτες, τους γνωρίζετε ως ομάδα. Αύριο θα ξεκουραστούμε αλλά πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Από εδώ και πέρα κάθε παιχνίδι είναι ένας πραγματικός τελικός. Δεν σκεφτόμαστε τα Playoffs ή ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουμε. Ναι, μετά έρχεται η Βαλένθια αλλά αν χάσουμε, τότε θα πρέπει να παίξουμε και να κερδίσουμε ένα ακόμα παιχνίδι. για να αντιμετωπίσομε τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι η Μονακό, είναι ένας τελικός για εμάς. Μετά την Μονακό, θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το μέλλον.»