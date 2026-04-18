Άταμαν: «Εξαιρετικός ο Ρογκαβόπουλος, must-win το παιχνίδι με τη Μονακό»

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τη νίκη του Παναθηναϊκού και για την αναμέτρηση που ακολουθεί με τη Μονακό, ενώ εκθείασε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο για την εμφάνισή του.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Αναντολού Εφές με 97-62 και πλέον βάζει μπρος για τα play in όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό (21/04, 21:00).

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το θετικό αποτέλεσμα της ομάδας του, αλλά και για το ματς που ακολουθεί με τη Μονακό.

Αναλυτικά

Για το θετικό αποτέλεσμα: «Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι για εμάς ξέραμε ότι είναι ένα must-win παιχνίδι, έτσι ώστε να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας για τα Play-in. Για την Εφές σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, καθώς δεν είχε καποιο ιδιαίτερο στόχο και είχε πάρα πολλές απουσίες στο ρόστερ της. Παρόλα αυτά, παραμένει μία ομάδα με παίκτες που έχουν ποιότητα. Θεωρώ, ότι στο τρίτο δεκάλεπτο παίξαμε εξαιρετική άμυνα, αλλά και επίθεση, βρήκαμε μεγάλα σουτ. Ο Ρογκαβόπουλος ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι, ήταν επιθετικός. Το ίδιο και ο Λεσόρ κάτω από το καλάθι. Όλοι βοήθησαν και αυτή την στιγμή τελείωσε η regular season και περιμένουμε το παιχνίδι της Τρίτης».

Για το παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στη Μονακό: «Το αποψινό παιχνίδι θα ξεχαστεί εύκολα. Κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα για εμάς είναι τελικός. Η Μονακό είναι μία εξαιρετική ομάδα. Μπορεί σήμερα να έπαιξε με οκτώ παίκτες, όμως όλοι τους είναι ταλαντούχοι και ποιοτικοί παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι με το ίδιο ρόστερ έπαιξε πέρυσι στον τελικό. Οπότε, σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σκληροί στον τρόπο που παίζουμε για να νικήσουμε, καθώς αν θέλουμε να είμαστε στο Final Four θα πρέπει παίξουμε επιθετικά και φυσικά θα προετοιμαστούμε για αυτό. Είναι ένα must-win παιχνίδι για εμάς, καθώς παίζουμε στην έδρας μας και θα χρειαστούμε την καυτή ατμόσφαιρα των φιλάθλων που μας έχουν δώσει έξτρα κίνητρο σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια που παίξαμε εντός έδρας».

Για το αν θα ήθελε να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα playoffs: «Δεν σκέφτομαι αυτήν την στιγμή κάποια αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Εγώ σκέφτομαι μόνο το παιχνίδι της Τρίτης κόντρα στη Μονακό».

Για το αν ο Ρογκαβόπουλος θα είναι ένας παίκτης-κλειδί για τα επόμενα παιχνίδια: «Όπως ξέρετε είχε τραυματισμό, δεν έπαιξε στην Ισπανία. Οπότε έκανε την αποθεραπεία του, έχει φρέσκα πόδια, είναι ξεκούραστος και ελπίζω να μας βοηθήσει στα επόμενα παιχνίδια, όπως έκανε σήμερα».