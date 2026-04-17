Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές: Ο Άταμαν άλλαξε τη ρουτίνα του για χάρη του Λάσο!
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season στη EuroLeague με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία, όμως αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το δικό του αποτέλεσμα.
Λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ, έγινε η καθιερωμένη είσοδος του Εργκίν Άταμαν στο glass floor του Telekom Center Athens. O τεχνικός του τριφυλλιού δεν ακολούθησε όμως την καθιερωμένη ρουτίνα του, όπου περνάει μπροστά από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και τους χαιρετάει δείχνοντας τις γροθιές του.
Αντ' αυτού ο κόουτς Άταμαν αποφάσισε να αλλάξει συνήθεια για χάρη του Πάμπλο Λάσο, τον οποίο έσπευσε να χαιρετήσει εγκάρδια αμέσως.
☘️ Ο Εργκίν Αταμάν για πρώτη φορά δεν κάνει τον κύκλο στο γήπεδο και έσπευσε να χαιρετήσει τον προπονητή της Αναντολού Εφές, Πάμπλο Λάσο#paobc pic.twitter.com/xKjPGr3DzW— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 17, 2026
