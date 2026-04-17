Ο Εργκίν Άταμαν άλλαξε την καθιέρωμενη ρουτίνα του κατά τη είσοδό του στο T-Center για να χαιρετήσει θερμά τον Πάμπλο Λάσο.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season στη EuroLeague με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία, όμως αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το δικό του αποτέλεσμα.

Λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ, έγινε η καθιερωμένη είσοδος του Εργκίν Άταμαν στο glass floor του Telekom Center Athens. O τεχνικός του τριφυλλιού δεν ακολούθησε όμως την καθιερωμένη ρουτίνα του, όπου περνάει μπροστά από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και τους χαιρετάει δείχνοντας τις γροθιές του.

Αντ' αυτού ο κόουτς Άταμαν αποφάσισε να αλλάξει συνήθεια για χάρη του Πάμπλο Λάσο, τον οποίο έσπευσε να χαιρετήσει εγκάρδια αμέσως.

