O Nίκολα Μίροτιτς θα μείνει στα... πιτς για το επόμενο διάστημα.

Σημαντική απώλεια για τη Μονακό στην προσπάθεια που κάνει να μπει στα playoffs. Όπως ενημέρωσαν οι Γάλλοι, ο Νίκολα Μίροτιτς μένει στα... πιτς επ'αόριστον αφού αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα του.

Η Μονακό έχει τελευταία υποχρεώση για τη regular season απέναντι στη Χάποελ (20:30) και στη συνέχεια θα παλέψει για τα playoffs μέσω του play in. Στη Euroleague η Μονακό προέρχεται από δύο σερί νίκες κόντρα σε Βιλερμπάν και Βιλερμπάν.

Ο πρώην NBAer είναι εκ των πρωταγωνιστών και των κορυφαίων παικτών των Μονεγάσκων και έχει 11 πόντους και 4.3 ριμπάουντ.