Μονακό: Off επ' αόριστον ο Μίροτιτς
Σημαντική απώλεια για τη Μονακό στην προσπάθεια που κάνει να μπει στα playoffs. Όπως ενημέρωσαν οι Γάλλοι, ο Νίκολα Μίροτιτς μένει στα... πιτς επ'αόριστον αφού αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα του.
Η Μονακό έχει τελευταία υποχρεώση για τη regular season απέναντι στη Χάποελ (20:30) και στη συνέχεια θα παλέψει για τα playoffs μέσω του play in. Στη Euroleague η Μονακό προέρχεται από δύο σερί νίκες κόντρα σε Βιλερμπάν και Βιλερμπάν.
Ο πρώην NBAer είναι εκ των πρωταγωνιστών και των κορυφαίων παικτών των Μονεγάσκων και έχει 11 πόντους και 4.3 ριμπάουντ.
ℹ️ Point effectif— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 17, 2026
Nikola Mirotic est indisponible, en raison d'une blessure au mollet qui le tiendra éloigné des terrains pour une durée indéterminée.#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/Jprxjr2fFT
