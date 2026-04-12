Τζέιμς: «Ο Παναθηναϊκός είναι στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της τελευταίας πενταετίας στη EuroLeague»!

Ο Μάικ Τζέιμς κλήθηκε να επιλέξει τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της τελευταίας πενταετίας στη EuroLeague, εξηγώντας τον λόγο που δεν επέλεξε τον Ολυμπιακό.

Τα playoffs στη EuroLeague βρίσκονται προ των πυλών, ενώ η Μονακό, που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, οικονομικά και μη, διεκδικεί την παρουσία της στο postseason, μολονότι στον τελευταίο αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα παρατάχθηκε με μόλις οκτώ παίκτες, και ο Μάικ Τζέιμς κλήθηκε να επιλέξει τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της τελευταίας πενταετίας.

Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ρωτήθηκε από ακόλουθό του στο Twitter σχετικά με το ποιες τέσσερις ομάδες θα επέλεγε ως κορυφαίες τα τελευταία πέντε χρόνια στη EuroLeague.

«Αναντολού Εφές, Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης», εξήγησε ο Τζέιμς και πρόσθεσε όσον αφορά τον Ολυμπιακό: «Νομίζω πως είναι άδικο για τον Ολυμπιακό, γιατί βρίσκεται στο Final Four όλα αυτά τα χρόνια, όμως αυτές οι τέσσερις ομάδες κέρδισαν τον τίτλο. Επίσης, θα στηρίξω τη Μονακό, γιατί ήμασταν πραγματικά καλοί αυτά τα πέντε χρόνια».

Η Μονακό βρίσκεται στην 9η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 21-16 και στον τελευταίο της αγώνα στη regular season υποδέχεται στο Πριγκιπάτο τη Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4, 20:30).