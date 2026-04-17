Ντόρσεϊ: «Είμαι προληπτικός μόνο με τα... παπούτσια μου!»

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην κορυφή της κατάταξης στη EuroLeague μετά τη νίκη επί της Αρμάνι, και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεκαθάρισε ότι δεν τον προβληματίζει η «κατάρα» της πρώτης θέσης.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Αρμάνι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, «κλειδώνοντας» την πρώτη θέση στη regular season και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εξήγησε πως το ζητούμενο για τους Πειραιώτες είναι να έχουν ρυθμό στα playoffs.

Μιλώντας στην κάμερα της NOVA, τόνισε στην αρχική τοποθέτησή του: «Δεν είμαι προληπτικός με την πρώτη θέση και την κατάρα. Είμαι μόνο προληπτικός με τα παπούτσια μου, αν κάνω δύο καλά παιχνίδια τα κρατάω και συνεχίζω. Αλλιώς τα αλλάζω».

Για τη δική του απόδοση: «Πέρσι μερικές φορές δεν ήμουν καν στη δωδεκάδα. Με βοήθησε το καλοκαίρι ο Σπανούλης στην Εθνική, μου έδειξε εμπιστοσύνη και μου έδωσε ρόλο. Αν μου δώσεις την ευκαιρία θα κάνω τη δουλειά».

Για τη σεζόν ως τώρα: «Ξεκινήσαμε κάπως νωθρά τη σεζόν. Είχαμε όμως ταλέντο και βρίσκαμε τον ρυθμό μας. Σημασία έχει πως παίζεις στο τέλος της σεζόν και πως την τελειώνεις. Παίζουμε το καλύτερό μας μπάσκετ τώρα και αυτό μετράει. Πρέπει να έχεις ρυθμό στα πλέι οφ και θα είμαστε έτοιμοι για μάχη με όποιον αντίπαλο και αν παίξουμε. Εγώ και ο Σάσα κάνουμε... κλικ τώρα. Ελπίζω να έχουμε την ίδια χημεία στη συνέχεια. Ο τίτλος είναι το μόνο που έχουμε στο μυαλό μας και εγώ και όλη η ομάδα».

Για τη ρουτίνα του: «Κάνω περίπου 600-700 σουτ την ημέρα, έρχομαι δύο ώρες πριν την προπόνηση και φεύγω 2-3 ώρες μετά την προπόνηση. Ακολουθώ αυτό το πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια».