Ο Ακίλε Πολονάρα έχει αφήσει πίσω το πρόβλημα που αντιμετώπισε και προσπαθεί να πατήσει και πάλι στο παρκέ, φορώντας μάλιστα, τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Πάλεψε και βγήκε νικητής. Ο Ακίλε Πολονάρα πατάει και πάλι γερά στα πόδια του και προσπαθεί να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Με μια ανάρτηση ανέφερε ότι «για να δούμε εάν θυμάμαι πώς γίνεται» ανεβάζοντας φωτογραφίες από ατομική του προπόνηση φορώντας τη φανέλα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ!

Και όχι μόνο τη φανέλα του Παναθηναϊκού αλλά και υπογεγραμμένη με αφιέρωση από τον Ισπανό φόργουορντ.

«Στον φίλο μου, καλή τύχη» ήταν η χαρακτηριστική αφιέρωση που έκανε ο Ερνανγκόμεθ στον μαχητή της ζωής, Ακίλε Πολονάρα.