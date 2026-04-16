Ολυμπιακός: Sold out το ΣΕΦ κόντρα στην Αρμάνι
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ (16/04, 21:15) το οποίο αναμένεται να είναι για ακόμη μία φορά κατάμεστο. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ενημέρωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας.
Να τονιστεί ότι σε περίπτωση που οι Πειραιώτες πάρουν τη νίκη κόντρα στους Ιταλούς, θα τερματίσουν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Αναλυτικά
«Και στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας, το ΣΕΦ θα είναι γεμάτο!
Τα εισιτήρια για την αποψινή (16/04, 21:15) κόντρα στην EA7 Emporio Armani Milan εξαντλήθηκαν!
Συνεχίζουμε μαζί! Συνεχίζουμε δυνατά!»
