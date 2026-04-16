Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι στην τελευταία στροφή της regular season στη Euroleague (21:15).

Mε θετικό τρόπο θέλει να κλείσει τη regular season ο Ολυμπιακός και να πάρει την πρώτη θέση. Οι Πειραιώτες υποδέχονται την Αρμάνι στο ΣΕΦ (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) και ψάχνουν τρόπο να εκμεταλλευτούν ξανά την έδρα τους. Με νίκη είναι σίγουρα πρώτοι

Η ομάδα του Μπαρτζώκα έχει ρεκόρ 25-12, ενώ οι Ιταλοί είναι 14οι με 17-20. Δεν διεκδικούν είσοδο στο play in και έχουν αποκλειστεί εδώ και καιρό από τη συνέχεια.

Εκτός παραμένουν για τους γηπεδούχους οι Μόντε Μόρις, Κίναν Έβανς και Ταϊρίκ Τζόουνς. Επιστρέφουν Φουρνιέ και Νιλικίνα. Off για τους φιλοξενούμενους οι ΛεΝτέι, Φλακαντόρι, Γκούντουριτς και Μπράουν.

Το αποψινό πρόγραμμα

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (21:00, Novasports 5)

Μακάμπι – Βίρτους Μπολόνια (21:05, Novasports Start)

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (21:15, Novasports Prime)

Παρτίζαν – Μπασκόνια (21:30, Novasports 6))

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (21:45, Novasports 4)