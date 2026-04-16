Ο Μάριους Γκριγκόνις μιλώντας στο «CLUB 1908» έδωσε το στίγμα εξηγώντας ότι τώρα είναι η ώρα που ο Παναθηναϊκός πρέπει να ανεβάσει στροφές!

Ο Λιθουανός γκαρντ ολοένα και επιχειρεί το δικό του come back κερδίζοντας λεπτά συμμετοχής μετά τον σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και ενόψει του τελευταίου αγώνα στην κανονική περίοδο με αντίπαλο την Αναντολού Εφές (17/4, 21:15) στάθηκε στα όσα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός από εδώ και στο εξής.

«Θα δούμε την ώρα του αγώνα. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και είναι δύσκολο να το προβλέψεις» είπε για την αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές, ενώ σε ερώτηση για το αν κοιτάζουν την κατάταξη και τα άλλα παιχνίδια, είπε: «Νομίζω είναι λάθος τρόπος να το βλέπεις. Αν συνεχίζεις να κοιτάς την βαθμολογία και τα άλλα παιχνίδια. Παίζεις το παιχνίδι σου και προσπαθείς να κερδίσεις κάθε παιχνίδι. Δεν πηγαίνει πάντα όπως θέλουμε για την ομάδα μας αλλά ας προσπαθήσουμε να κερδίζουμε κάθε ματς.»

Για το αν είναι τώρα η ώρα που ανεβάζει στροφές ο Παναθηναϊκός, είπε χαρακτηριστικά: «Αν θέλεις να κερδίσεις ένα τρόπαιο αυτός είναι ο τρόπος. Πάντα στο τέλος της σεζόν πρέπει να ανεβάζεις επίπεδο, να είσαι στην καλύτερη κατάσταση αλλά ξέρεις, χρειάζεται και λίγο τύχη. Και πολλά πράγματα πρέπει να πάνε προς το μέρος σου.»

Όσο για το αν οι φίλαθλοι θα δώσουν την ώθηση στην ομάδα; «Το ελπίζω. Η ομάδα μας έχασε πολλά εντός έδρας παιχνίδια που θα έπρεπε να είχε κερδίσει αλλά προφανώς είναι πιο όμορφο να παίζεις σ' ένα γεμάτο γήπεδο. Είναι σαν μια γιορτή. Όλοι έρχονται για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και αυτό είναι το νόημα αυτής της εμπειρίας.»