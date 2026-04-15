H Euroleague επέβαλλε υψηλά χρηματικά πρόστιμα σε Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι των δυο ομάδων για την 35η αγωνιστική.

Ηχηρό ράπισμα δέχθηκαν ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτίζαν από την Euroleague για επεισόδια που συνέβησαν στο μεταξύ τους ντέρμπι για την 35η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στην αναμέτρηση που επικράτησε η Παρτίζαν ως φιλοξενούμενη με 89-82 υπήρξε διακοπή στο παιχνίδι, ενώ και πριν τον αγώνα υπήρξαν μάχες σώμα με σώμα των οπαδών με την Αστυνομία.

Η Euroleague που δεν αφήνει ατιμώρητες τέτοιες συμπεριφορές επέβαλε σημαντικές πειθαρχικές κυρώσεις στις δυο ομάδες της Σερβίας για την μεταξύ τους μονομαχία στην 35η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με συνολικό πρόστιμο 50.000 ευρώ, ενώ θα δώσει έναν αγώνα με περιορισμό χωρητικότητας στο 80%, συμπεριλαμβανομένου και κλεισίματος συγκεκριμένων θυρών.

Οι κυρώσεις σχετίζονται με πολλαπλά περιστατικά που προκλήθηκαν από οπαδούς της στο ντέρμπι απέναντι στην Παρτίζαν και δημιούργησαν ένα χάος στο γήπεδο και στους περιβάλλοντες χώρους.

Από την πλευρά της, η Παρτίζαν δέχθηκε πρόστιμο 38.000 ευρώ, ενώ τιμωρήθηκε και με απαγόρευση παρουσίας φιλοξενούμενων οπαδών στο επόμενο παιχνίδι της, επίσης λόγω συμπεριφοράς των φιλάθλων της στην ίδια αναμέτρηση.

Για την 36η αγωνιστική, ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε εκ νέου, αυτή τη φορά με πρόστιμο 10.000 ευρώ, εξαιτίας χρήσης λέιζερ από την εξέδρα στον αγώνα απέναντι στην Παρί.

Είναι προφανές πως η διοργανώτρια αρχή θέλει να διατηρήσει ένα αυστηρό πλαίσιο, απέναντι σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την ποιότητα και την αισθητική της διοργάνωσης.