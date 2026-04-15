Ο Ζοφρί Λοβέρν θα φορέσει ξανά τα ασπρόμαυρα της Παρτίζαν, ενισχύοντας την ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια στην τελική ευθεία της σεζόν και επιστρέφοντας στο Βελιγράδι για πρώτη φορά μετά το 2014.

Η Παρτίζαν επισημοποίησε την επιστροφή του Ζοφρί Λοβέρν, του 34χρονου Γάλλου σέντερ (2,11 μ.), ο οποίος γύρισε στο Βελιγράδι για τη δεύτερη θητεία του στους «ασπρόμαυρους», μετά τη διετία 2012–14. Ο Λοβέρν υπέγραψε συμβόλαιο με την Παρτίζαν και σύντομα θα τεθεί στη διάθεση του Ζοάν Πενιαρόγια.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μετά την αποχώρησή του από την Παρτίζαν, ο Ζοφρί Λοβέρν αγωνίστηκε σε Χίμκι, Ντένβερ Νάγκετς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Σαν Αντόνιο Σπερς, Σικάγο Μπουλς, Φενέρμπαχτσε, Ζάλγκιρις, Βιλερμπάν και Κουβέιτ. Σε 208 συμμετοχές στο ΝΒΑ, σημείωσε 5,6 πόντους και 3,8 ριμπάουντ. Όσον αφορά τη EuroLeague, μέτρησε 9,8 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 151 αγώνες.